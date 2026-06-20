Alumnos del Colegio Santiago Apóstol participaron de una charla sobre ITS

El taller buscó fortalecer los conocimientos de los jóvenes sobre salud sexual y fomentar conductas que contribuyan a su bienestar integral.

Hoy 15:32

Personal de la Dirección General de Salud de la Municipalidad de La Banda llevó adelante un taller sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), destinado a alumnos de 4º año del Colegio Santiago Apóstol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad tuvo como objetivo brindar información clara y actualizada sobre las ITS, promoviendo la prevención, el cuidado de la salud y la adopción de hábitos responsables entre los adolescentes.

Durante el encuentro, las profesionales abordaron diferentes aspectos relacionados con las ITS, sus formas de contagio, métodos de prevención y la importancia de la detección temprana.

Las especialistas finalmente destacaron la importancia de desarrollar este tipo de acciones educativas en las instituciones escolares, ya que contribuyen a fortalecer los conocimientos de los jóvenes y a promover conductas saludables que favorezcan su bienestar integral.