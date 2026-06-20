Francisco Cerúndolo sigue imparable en Londres: derrotó a Nakashima y va por el título en Queen’s

El argentino remontó un partido durísimo ante el estadounidense Brandon Nakashima y se metió en la final del ATP 500 de Queen’s, donde buscará hacer historia sobre el césped londinense.

Hoy 15:43

Francisco Cerúndolo sigue firme en Londres y este sábado consiguió una victoria enorme para meterse en la final del ATP 500 de Queen’s. El argentino derrotó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-7 (5), 6-3 y 6-4, en un partido intenso que duró dos horas y 41 minutos.

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El porteño, ubicado en el puesto 27° del ranking mundial y séptimo preclasificado del torneo, logró remontar un encuentro muy exigente y se convirtió en el segundo argentino en la historia en alcanzar la final de Queen’s, después de David Nalbandian en 2012.

En aquella oportunidad, el cordobés cayó en la definición ante el croata Marin Cilic. Ahora, Cerúndolo tendrá la chance de buscar un título histórico para el tenis argentino.

Una remontada de carácter

El partido comenzó muy parejo, con dos quiebres por lado en el primer set. La definición llegó al tie-break, donde Nakashima se mostró más sólido en los puntos importantes y se quedó con el parcial por 7-5.

Lejos de caerse anímicamente, Cerúndolo reaccionó en el segundo set. Aunque sufrió un quiebre en el quinto game, recuperó rápidamente el saque y encadenó cuatro juegos consecutivos para igualar el marcador y llevar la semifinal a un tercer set.

En el parcial decisivo, el argentino sacó a relucir su mejor tenis en el momento justo. Rompió el saque de Nakashima en el noveno game y luego cerró el partido con autoridad para sellar el 6-4 y el pase a la final.

Cerúndolo va por otro título sobre césped

Ahora, Francisco Cerúndolo espera por el ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul, número 8 del mundo, y el francés Ugo Humbert.

Este domingo, el argentino buscará el segundo título de su carrera sobre césped, luego de consagrarse en el ATP 250 de Eastbourne en 2023.

Con confianza, carácter y una gran semana en Londres, Cerúndolo irá por una nueva página grande en su carrera y por una consagración histórica en uno de los torneos más tradicionales del calendario.