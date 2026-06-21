Se conoció el primer parte médico de Fernando Gago tras su operación por un problema cardíaco

El director técnico argentino fue sometido a una angioplastía con implante intracoronario de stent luego de sufrir un infarto agudo al miocardio en Santiago de Chile.

Hoy 00:10

Fernando Gago fue internado de urgencia en Santiago de Chile luego de sufrir un episodio cardíaco durante la jornada del jueves. El entrenador argentino ingresó a la Clínica Alemana, donde fue sometido a una intervención y este sábado se conoció el primer parte médico oficial sobre su estado de salud.

Según informó el centro médico, Gago ingresó durante la madrugada del jueves 19 de junio con un infarto agudo al miocardio. Ante ese cuadro, los profesionales decidieron realizar una intervención para tratar una cardiopatía coronaria provocada por la obstrucción de un tramo arterial clave para la correcta irrigación del corazón.

El procedimiento consistió en una angioplastía con implante intracoronario de stent, lo que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

De acuerdo con el parte, el entrenador presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará con la rehabilitación cardíaca, que consiste en retomar de manera progresiva la actividad física.

El parte médico de la Clínica Alemana

“La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio.

Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

Cómo empezó el problema de salud de Gago

Todo comenzó en la concentración, antes de salir rumbo al estadio. Según trascendió desde el entorno del club, Gago empezó a sentir molestias, aunque decidió enfocarse en el partido y continuar con sus tareas como entrenador.

Desde el cuerpo técnico le sugirieron que fuera a una clínica para realizarse estudios, pero el DT priorizó el compromiso deportivo. “Lo importante era el partido, tenía que sacar el partido adelante”, contaron desde el entorno.

El contexto deportivo también era complejo. La presión era máxima, ya que el equipo necesitaba ganar para no complicar su posición en la tabla. Además, la formación fue comunicada apenas unas horas antes del encuentro y los jugadores se enteraron en el vestuario quiénes iban a salir a la cancha, en medio de un clima de nerviosismo y cambios tácticos.

Durante el partido, Gago continuó con molestias, aunque se mantuvo concentrado en el desarrollo del juego. Sin embargo, los síntomas se intensificaron después del pitazo final.

Antes de la conferencia de prensa ya se lo notó incómodo y, durante la rueda con los medios, tuvo gestos y suspiros poco habituales, especialmente al momento de levantarse para retirarse.

Fue entonces cuando los médicos de Universidad de Chile, encabezados por Diego Molina, le recomendaron someterse a exámenes de urgencia. Gago aceptó y fue trasladado a la Clínica Alemana, donde quedó internado y fue intervenido.