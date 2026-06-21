Con un doblete de Mbappé, Francia goleó a Irak y se instaló en los 16avos de final del Mundial

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El seleccionado subcampeón mundial se impuso por 3-0 y confirmó su gran arranque en la Copa del Mundo.
Francia confirmó su gran momento en el Mundial 2026 y goleó 3 a 0 a Irak por la segunda fecha del Grupo I, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
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El equipo dirigido por Didier Deschamps volvió a mostrar jerarquía y consolidó su lugar entre los grandes candidatos al título. Con una actuación contundente, Les Bleus resolvieron el partido con goles de Kylian Mbappé, en dos oportunidades, y Ousmane Dembélé.
La figura del encuentro fue nuevamente Mbappé, quien atraviesa un gran arranque de Copa del Mundo y volvió a ser decisivo en el ataque francés. Su doblete le permitió a Francia manejar el partido con autoridad y encaminar una victoria clave para sus aspiraciones.
Dembélé completó la goleada y terminó de sellar una noche perfecta para el seleccionado europeo, que logró su segundo triunfo consecutivo en la fase de grupos.
Con este resultado, Francia se clasificó a la próxima instancia y llegará con confianza al último partido de la zona, donde se medirá ante Noruega en un duelo que puede definir el primer puesto del Grupo I.
Por su parte, Irak quedó muy comprometido en la competencia y deberá buscar una reacción en la última fecha para mantener alguna posibilidad de seguir en carrera.