Milei viajará nuevamente a España y sumará su sexta visita desde que asumió

El presidente Javier Milei emprenderá esta semana un nuevo viaje a España, el sexto desde que asumió la conducción del país, con una agenda centrada en la promoción de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos con el sector empresarial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario permanecerá en Madrid entre el 24 y el 27 de junio, donde mantendrá reuniones con representantes de importantes compañías y grupos financieros con intereses en la Argentina.

Los encuentros fueron coordinados por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, con el objetivo de consolidar relaciones comerciales y fomentar la llegada de capitales europeos para distintos proyectos de inversión.

Entre los empresarios y directivos que formarán parte de la agenda figuran representantes de Banco Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, entre otras firmas con presencia en el mercado argentino.

Además de las reuniones de carácter económico, el viernes 26 de junio el jefe de Estado brindará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una institución privada de orientación católica.

Durante esa actividad académica, las autoridades universitarias tienen previsto entregarle una medalla y una distinción honorífica, una iniciativa promovida por el catedrático de Economía Aplicada, Javier Morillas.

Al igual que en anteriores visitas a territorio español, no están previstas reuniones oficiales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, en medio de las tensiones diplomáticas que persisten entre ambas administraciones.

Tras concluir su paso por España, Milei continuará con su agenda internacional y participará de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que se desarrollará el próximo 30 de junio en Asunción, Paraguay. Posteriormente viajará a Estados Unidos, donde asistirá a las celebraciones por el Día de la Independencia, el 4 de julio.