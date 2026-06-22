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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 9º
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Espectaculos

Con imágenes explosivas, Flor Vigna volvió a encender las redes sociales

La mediática sorprendió con una producción cargada de sensualidad y anticipó más contenido exclusivo para sus admiradores.

Hoy 08:46
Flor Vigna

Hace unos días que Flor Vigna es un fenómeno viral en las redes. Su decisión de abrirse una cuenta de OnlyFans, la conocida app de contenido para adultos, generó un revuelo mediático y su nombre se vuelve tendencia.

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Esto es lo que pasó el fin de semana, luego de que la bailarina y cantante volviera a volcarse a las redes para anunciar que había compartido más material.

“Si hoy no salís, te espero con nuevo contenido en mi página para divertirnos juntos. Subí contenido fuerte”, comentó en X, junto a dos imágenes en las que aparece solo tapada con un acolchado blanco.

Al igual que hizo el otro día, en ese mismo posteo, Vigna tomó una decisión con los fanáticos que apoyaron su nuevo emprendimiento en las redes: les dejó un descuento del 50% a los primeros 50 que entraran a ver el material.

TEMAS Flor Vigna
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