Adrián Ravier debuta como vocero presidencial en medio de la crisis política por Adorni

El economista y diputado nacional asumirá sus funciones este lunes y será la nueva cara del Gobierno para comunicar los indicadores económicos y los avances de la gestión.

Hoy 08:54

El presidente Javier Milei puso en marcha un cambio estratégico en la vocería presidencial. Adrián Ravier, economista y diputado nacional, será desde este lunes la nueva voz oficial del Gobierno, en un momento en que Manuel Adorni, jefe de Gabinete y exvocero, enfrenta fuertes cuestionamientos por su declaración patrimonial y pedidos de interpelación de la oposición.

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La designación de Ravier busca reforzar la comunicación oficial y llevar la atención mediática hacia los resultados económicos, dejando de lado la controversia que rodea a Adorni. El nuevo vocero tendrá como misión transmitir de manera clara y constante los avances en empleo, ingresos y programas de gestión.

El debut público de Ravier se producirá el martes por la noche en un evento organizado por la Fundación Faro, donde presentará la obra “La Batalla por la Macroeconomía”, escrita junto al presidente. Milei cerrará la actividad, reforzando los ejes económicos de su gobierno y posicionándose como protagonista del mensaje oficial.

Desde la Casa Rosada aseguran que Ravier trabajará en coordinación con los equipos de comunicación existentes, aunque podría incorporar a su propio grupo de colaboradores. La idea es proyectar una gestión con nueva cara, más dinámica y centrada en los logros de la administración.

Mientras tanto, Milei mantiene su agenda internacional. Esta semana viajará a Madrid para participar en conferencias y encuentros con empresarios, y luego continuará hacia el Mercosur y Estados Unidos, donde asistirá a los festejos del 4 de julio.

Con este cambio en la vocería, el Gobierno intenta recuperar la iniciativa comunicacional, reposicionar la agenda y fortalecer la difusión de sus resultados económicos, mientras Adorni sigue en el centro de la polémica y los debates políticos.