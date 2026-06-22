Lionel Scaloni recordó con emoción el Gol del Siglo de Diego Maradona a 40 años de la histórica obra ante Inglaterra

En la previa del duelo de la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026, el entrenador revivió cómo vivió el inolvidable tanto de Diego Armando Maradona en México 1986, una jugada que sigue siendo considerada la mejor en la historia de las Copas del Mundo.

Hoy 09:37

En medio de la conferencia de prensa previa al compromiso ante Austria, Lionel Scaloni dejó por un momento el análisis futbolístico para evocar uno de los recuerdos más imborrables de su infancia: el segundo gol de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, una acción que este año cumplió 40 años.

El entrenador de la Selección Argentina relató que observó aquel partido junto a su familia en la casa de su abuela y recordó las condiciones humildes en las que siguieron el encuentro. “Vivíamos todos en la casa de mi abuela y lo vimos en un televisor muy chiquito”, contó con emoción, antes de reconocer que cada aniversario de aquella conquista sigue despertando sentimientos profundos entre los argentinos.

Scaloni también destacó que ese tanto continúa vigente en la memoria colectiva y afirmó que merece ser disfrutado una y otra vez. “Lo veremos por todos lados y lloraremos un poquito también”, expresó al referirse a una jugada que marcó para siempre la historia del fútbol mundial.

El llamado Gol del Siglo quedó inmortalizado por la extraordinaria corrida de Maradona, quien recorrió 52 metros en apenas 10,6 segundos, eludió a varios futbolistas ingleses y definió con enorme calidad ante el arquero Peter Shilton. La acción fue elegida años más tarde como el mejor gol en la historia de los Mundiales tras una votación internacional organizada durante la Copa del Mundo de 2002.

El propio Diego Maradona explicó en distintas entrevistas cómo construyó aquella obra maestra. Recordó que aceleró al ver la duda de la defensa inglesa, dejó atrás a sus marcadores y amagó al arquero antes de empujar la pelota a la red. Incluso confesó que recibió una dura patada sobre el final de la jugada, aunque aseguró que la alegría del gol fue tan grande que no sintió el dolor en ese momento.

La conquista también quedó grabada para siempre gracias al legendario relato de Víctor Hugo Morales, cuya narración convirtió la corrida de Maradona en un símbolo del deporte argentino. Cuatro décadas después, el recuerdo sigue emocionando a generaciones enteras y mantiene intacto su lugar como una de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol.