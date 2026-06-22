Un adolescente fue apuñalado durante una violenta gresca en un bar

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional luego de recibir dos heridas de arma blanca durante una pelea ocurrida en la madrugada del domingo.

Hoy 09:57

Un violento episodio se registró durante la madrugada del domingo en la localidad de Los Núñez, donde un adolescente de 15 años, domiciliado en El Deán, resultó herido tras ser atacado con un arma blanca en el interior de un bar comercial.

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El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en el local “Los Romanos”, donde, por causas que aún se investigan, se desató una fuerte gresca entre varios de los presentes.

En medio del tumulto, el menor fue atacado con un cuchillo, sufriendo dos heridas punzantes: una en la zona baja de la espalda y otra en el lateral derecho de la cintura. Tras la agresión, el atacante se dio a la fuga aprovechando la confusión general.

La víctima recibió asistencia inicial por parte de personas que se encontraban en el lugar y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional. Según testigos y el propio adolescente, no conocía al agresor ni los motivos del ataque.

Fuentes médicas informaron que el joven ingresó consciente a la guardia y, tras ser atendido, quedó internado en observación por 24 horas para evaluar la evolución de las lesiones.

El fiscal de turno, Emanuel Sabater, ordenó una serie de medidas urgentes que incluyen la toma de testimonios y el relevamiento del local, con el objetivo de identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del hecho.