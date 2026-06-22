Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 12º
X
País

Diputados confirmó la sesión especial para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

La cita, impulsada por el kirchnerismo, la Izquierda y el progresismo, está prevista para las 14 de este martes.

Hoy 10:40
Manuel Adorni

La Cámara de Diputados sesionará este martes desde las 14 para definir si procede la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La convocatoria, firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, incluye seis proyectos de resolución que buscan citar a Adorni para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. Tres de estos proyectos también plantean la posibilidad de iniciar una moción de censura para que abandone su cargo.

El debate se produce en paralelo a la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y será determinante para definir los próximos pasos del Congreso frente al funcionario del Gobierno de Javier Milei.

La sesión será, además, una oportunidad para que los bloques opositores, entre ellos el kirchnerismo, la Izquierda y el progresismo, expresen su postura respecto a la gestión y la situación patrimonial de Adorni.

TEMAS Manuel Adorni Cámara de Diputados de la Nación
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial
  2. 2. Messi va por más récords: las marcas históricas que puede romper ante Austria
  3. 3. ¡Hoy juega la Scaloneta! Argentina enfrenta a Austria buscando otra victoria y el boleto a la siguiente fase del Mundial
  4. 4. Conmoción en Termas: una adolescente de 17 años fue hallada sin vida en su casa
  5. 5. Aberrante caso en Los Juríes: abusó de la nieta de su pareja cuando esta fue a misa
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT