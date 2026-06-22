Diputados confirmó la sesión especial para avanzar en la interpelación a Manuel Adorni

La cita, impulsada por el kirchnerismo, la Izquierda y el progresismo, está prevista para las 14 de este martes.

Hoy 10:40

La Cámara de Diputados sesionará este martes desde las 14 para definir si procede la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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La convocatoria, firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, incluye seis proyectos de resolución que buscan citar a Adorni para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. Tres de estos proyectos también plantean la posibilidad de iniciar una moción de censura para que abandone su cargo.

El debate se produce en paralelo a la investigación judicial que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y será determinante para definir los próximos pasos del Congreso frente al funcionario del Gobierno de Javier Milei.

La sesión será, además, una oportunidad para que los bloques opositores, entre ellos el kirchnerismo, la Izquierda y el progresismo, expresen su postura respecto a la gestión y la situación patrimonial de Adorni.