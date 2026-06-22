El gobernador Elías Suárez inauguró obras en Departamento Silípica

El Gobernador habilitó la refacción y ampliación de una escuela y un jardín de infantes en Campo Alegre, además de entregar viviendas sociales y destacar la inversión en educación y desarrollo comunitario.

Hoy 12:40

El gobernador Elías Suárez encabezó este lunes el acto de inauguración de las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 122 “Juan Gutenberg” y del Jardín de Infantes Anexo N° 467, ubicados en la localidad de Campo Alegre, en el departamento Silípica.

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Además, fueron entregadas 4 viviendas sociales que fueron construidas con fondos provinciales con la colaboración de la Comisión Municipal de Villa Silípica y de las cooperativas de trabajo Fuerza Norteña y Sol Naciente.

La actividad oficial comenzó en la vivienda de Estela Acuña, donde realizó la entrega formal de llaves a los beneficiarios del programa habitacional ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Social, junto con la comisionada de Villa Silípica, Julia Ledesma.

Luego la comitiva encabezada por el gobernador se trasladó al Jardín de Infantes N° 467, cuyas instalaciones fueron totalmente renovadas y equipadas para que los alumnos y su maestra puedan desarrollar sus actividades en óptimas condiciones.

Posteriormente se realizó el corte de cintas en la escuela primaria, que ahora cuenta con tres aulas totalmente acondicionadas, dirección, secretaría, un salón de usos múltiples, galería, cocina-comedor con depósito, patio de formación y núcleos sanitarios diferenciados para varones, mujeres y docentes.

La institución tiene en el Nivel Primario 41 alumnos, mientras que el jardín de infantes recibe a 13 niños de las salas de 3, 4 y 5 años. También el establecimiento es sede del Agrupamiento N° 86.126, que garantiza la educación secundaria para 13 alumnos de la zona que curan el primero y segundo año.

Como parte del programa provincial de conectividad, el establecimiento cuenta con internet de alta velocidad, una herramienta clave que reduce la brecha digital y permite a los estudiantes acceder a contenidos globales desde su lugar de origen.

La comunidad educativa está integrada por familias que residen no solo en Campo Alegre, sino también en parajes vecinos como Cancinos, Pozo Verde, Sumamao y Villa Silipica, consolidando a la escuela como el verdadero corazón comunitario de la zona.

Tras el emotivo corte de cintas, la directora de la institución Noelia Navarrete expresó su profundo agradecimiento en nombre de los docentes, padres y alumnos de la institución y de la zona. También brindó una reseña histórica de la institución. “Ver nuestra escuela totalmente renovada y equipada es un sueño cumplido. Estas obras dignifican la tarea de enseñar y aprender, agradecemos al Gobierno provincial por siempre estar presente para asegurar el futuro de nuestros niños”, dijo.

A su turno, el gobernador Elías Suárez destacó el valor de la educación como el motor fundamental del desarrollo santiagueño, repasando los logros de las últimas dos décadas en infraestructura, equipamiento y conectividad.

En este marco resaltó: “Definimos con claridad que la educación era el ámbito en donde debíamos invertir para que nuestra sociedad crezca y nuestra comunidad se capacite. Así lo hicimos en múltiples establecimientos escolares a lo largo y a lo ancho de la provincia”.

También remarcó el fuerte contenido social que se promovió en el ámbito educativo a través de programas nutricionales en los niveles inicial, primario y secundario.

Destacó además “el rol importante de los docentes y directivos”. “Por eso –expresó- pensamos que para este año, en la opción de cargo de base, tuvimos la iniciativa de poder darle la prioridad a aquellos docentes que no tenían trabajo; a aquellos docentes que vivían en el lugar donde se demandaba el servicio”.

Así también se pensó en los concursos de cargos para los directores que se van desarrollando a lo largo de estos meses, con el objetivo de “garantizar que nuestros directores y vicedirectores de nuestras escuelas sean los más capacitados, los mejores preparados para poder educar a nuestros niños y jóvenes”.

En ese contexto, Suárez revalorizó el sentido solidario de todas las comunidades santiagueñas que contribuyen con el crecimiento de la provincia, oportunidad en la que recordó este mensaje que siempre sostenía el Papa Francisco.

“Una comunidad solidaria es la que empuja a quienes debemos educar, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Esa solidaridad tiene que ver con la inclusión de todos los sectores que requieren de un Estado que debe estar presente, pero que además debe ser eficiente”, señaló, aun en este momento complejo para todas las provincias, como consecuencia de los recortes de los fondos de coparticipación aplicados por la Nación.

“Pero no importa –afirmó- porque nosotros vamos a sostener lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos años; vamos a sostener un presupuesto equilibrado, un presupuesto que priorice los intereses de todos los santiagueños, y por eso esa solidaridad se ve en la gestión de gobierno, en lo que tiene que ver con mejorar nuestra educación, la salud, los servicios, las obras y los caminos, que tienen que ver con mejor infraestructura”.

También ratificó su apoyo a los productores agropecuarios, “porque atrás de cada productor hay una familia, una familia que quiere vivir de lo que produce, y así conformamos comunidades pujantes, como lo ha sido siempre el departamento Silípica, como lo ha sido siempre nuestra provincia”.

“Por eso, aquí vengo con mucha alegría a inaugurar las obras de refacción de esta escuela, pero además, vengo a comprometerme a seguir trabajando, a seguir acompañándolos a todos para hacer cada vez más grande a nuestra provincia”, concluyó el mandatario.

Al finalizar el acto protocolar, el gobernador junto a su comitiva se trasladó hacia la capilla de Mama Antula, Santa María Antonia de San José, ubicada en Villa Silípica, en donde tomó gracia y luego visitó la obra en proceso del Anfiteatro “Papa Francisco”, la cual se levanta sobre el terreno de una antigua represa, transformando el espacio en un punto de encuentro para jóvenes y fieles.