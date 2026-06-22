Personal del CAMM El Rincón brindó una charla para embarazadas

La actividad fue organizada por el CAMM N° 6 del barrio El Rincón en el marco del Mes de la Vacunación Santiagueña, con el objetivo de promover el cuidado de la salud materna e infantil.

Hoy 13:38

En el marco del Mes de la Vacunación Santiagueña, el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 6 del barrio El Rincón ofreció una charla destinada a mujeres embarazadas con el objetivo de concientizar sobre la importancia de las vacunas durante la gestación y su papel fundamental en la protección de la salud materna e infantil.

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Durante el encuentro, se brindó información sobre los beneficios de la inmunización en esta etapa, destacando que las vacunas permiten prevenir enfermedades, reducir riesgos y fortalecer las defensas tanto de la madre como del bebé desde antes del nacimiento.

La actividad formó parte de las acciones de promoción y prevención impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani para fomentar hábitos saludables y garantizar un embarazo seguro, fortaleciendo el acceso a la información y el cuidado integral de las embarazadas.