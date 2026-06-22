Messi falló un penal antes de poner en ventaja a la Argentina ante Austria

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La Selección tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador ante Austria, pero Leo desvió su remate desde los doce pasos.
Lionel Messi estuvo a centímetros de escribir una nueva página dorada en su carrera, pero la suerte no estuvo de su lado. El capitán de la Selección Argentina falló un penal ante Austria en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
La jugada se originó tras una infracción sobre Lautaro Martínez, sancionada luego de la intervención del VAR. El árbitro señaló el punto penal y la responsabilidad quedó en los pies de la Pulga.
Sin embargo, el rosarino intentó cruzar el remate y la pelota se fue desviada, desperdiciando una ocasión inmejorable para poner en ventaja al conjunto albiceleste.