Messi sigue agigantando su leyenda y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Argentina 2
Austria 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Egipto 3
FINALIZADO
18:00 Grupo I
Francia -
Irak -
22 / 06 / 2026
21:00 Grupo I
Noruega -
Senegal -
22 / 06 / 2026
00:00 Grupo J
Jordania -
Argelia -
23 / 06 / 2026
14:00 Grupo K
Portugal -
Uzbekistán -
23 / 06 / 2026
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Messi sigue agigantando su leyenda y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

La Pulga marcó un doblete ante Austria y superó el récord del alemán Klose.

Hoy 16:11

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección Argentina marcó un doblete ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del certamen.

La Pulga había igualado la marca de Miroslav Klose con el triplete anotado frente a Argelia en el debut y este lunes logró dejar atrás al alemán con un nuevo tanto, pese a haber fallado un penal en el comienzo del encuentro.

Con este registro, el rosarino quedó solo en la cima de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales.

La clasificación histórica

  1. Lionel Messi (Argentina): 18 goles en 28 partidos.
  2. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos.
  3. Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos.
  4. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos.
  5. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos.
  6. Just Fontaine (Francia): 13 goles en seis partidos.
  7. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 encuentros.

El delantero argentino le bajó el tono a la conquista y destacó la calidad de los grandes artilleros que lo acompañan en la lista.

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé está ahí, que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", expresó en zona mixta.

Detrás de Messi aparece Kylian Mbappé, quien ya suma 14 goles en apenas tres Mundiales. El francés anotó un doblete en el triunfo de Francia sobre Senegal y se perfila como uno de los candidatos a pelear por la marca del argentino.

Además, con los tres tantos ante Argelia y el convertido frente a Austria, Messi alcanzó otro hito. El Diez llegó a seis partidos consecutivos marcando en una Copa del Mundo e igualó el récord absoluto que compartían Just Fontaine y Jairzinho.

La racha goleadora comenzó en Qatar 2022 y continúa en Norteamérica:

  • Australia (octavos de final).
  • Países Bajos (cuartos de final).
  • Croacia (semifinal).
  • Francia (final).
  • Argelia (fase de grupos del Mundial 2026).
  • Austria (fase de grupos del Mundial 2026).

A los 39 años, Messi sigue rompiendo récords y ampliando una leyenda que parece no tener techo.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Messi Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Qué necesita Argentina para asegurarse el primer lugar de su grupo en el Mundial
  2. 2. Con un Messi legendario, Argentina volvió a festejar ante Austria y sacó boleto a los 16avos de final del Mundial
  3. 3. Messi va por más récords: las marcas históricas que puede romper ante Austria
  4. 4. Conmoción en Termas: una adolescente de 17 años fue hallada sin vida en su casa
  5. 5. Qué dice la IA sobre el resultado de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT