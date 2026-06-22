Messi sigue agigantando su leyenda y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

La Pulga marcó un doblete ante Austria y superó el récord del alemán Klose.

Hoy 16:11

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección Argentina marcó un doblete ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del certamen.

La Pulga había igualado la marca de Miroslav Klose con el triplete anotado frente a Argelia en el debut y este lunes logró dejar atrás al alemán con un nuevo tanto, pese a haber fallado un penal en el comienzo del encuentro.

Con este registro, el rosarino quedó solo en la cima de la tabla histórica de goleadores de los Mundiales.

La clasificación histórica

Lionel Messi (Argentina): 18 goles en 28 partidos. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos. Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos. Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos. Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos. Just Fontaine (Francia): 13 goles en seis partidos. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 encuentros.

El delantero argentino le bajó el tono a la conquista y destacó la calidad de los grandes artilleros que lo acompañan en la lista.

"Es un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada. Mbappé está ahí, que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo competir con todos ellos, no significa nada para mí. Ronaldo, de lo que vi, fue uno de los más grandes y no está primero, o sea queda todo en una estadística", expresó en zona mixta.

Detrás de Messi aparece Kylian Mbappé, quien ya suma 14 goles en apenas tres Mundiales. El francés anotó un doblete en el triunfo de Francia sobre Senegal y se perfila como uno de los candidatos a pelear por la marca del argentino.

Además, con los tres tantos ante Argelia y el convertido frente a Austria, Messi alcanzó otro hito. El Diez llegó a seis partidos consecutivos marcando en una Copa del Mundo e igualó el récord absoluto que compartían Just Fontaine y Jairzinho.

La racha goleadora comenzó en Qatar 2022 y continúa en Norteamérica:

Australia (octavos de final).

Países Bajos (cuartos de final).

Croacia (semifinal).

Francia (final).

Argelia (fase de grupos del Mundial 2026).

Austria (fase de grupos del Mundial 2026).

A los 39 años, Messi sigue rompiendo récords y ampliando una leyenda que parece no tener techo.