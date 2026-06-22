VIDEO: la emoción de Messi durante el himno que hizo vibrar a los hinchas argentinos

El capitán de la Selección argentina vivió con una intensidad especial la previa del duelo ante Austria y cantó las estrofas con una pasión pocas veces vista.

Hoy 15:00

La previa del partido entre la Selección argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Lionel Messi protagonizó un emotivo momento durante la entonación del himno nacional y mostró una euforia poco habitual.

Con el estadio colmado de hinchas argentinos, la salida de los equipos estuvo marcada por un clima de enorme expectativa. El público albiceleste hizo explotar las tribunas con su tradicional canto y acompañó con una ovación al capitán.

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A diferencia de otras ocasiones, Messi cantó el himno con una intensidad especial y dejó ver toda su emoción antes del comienzo del encuentro. Las cámaras captaron el momento y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

El partido ante Austria tenía un condimento extra para la Pulga. Con apenas convertir un gol, el rosarino podía transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose, objetivo que luego logró.

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Por eso, la previa fue vivida con una mezcla de nervios, ilusión y sentimiento por parte del capitán argentino, que volvió a demostrar lo especial que significa para él vestir la camiseta albiceleste.