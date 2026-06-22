Gianni Infantino elogió a Lionel Messi tras su nuevo récord en los Mundiales: “Gracias por contagiar tanta alegría”

El presidente de la FIFA felicitó al capitán de la Selección Argentina luego de que alcanzara la histórica marca de 17 goles en Copas del Mundo con su tanto frente a Austria.

Hoy 16:26

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol al convertir en el triunfo parcial de la Selección Argentina sobre Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con ese tanto, el capitán albiceleste alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo, estableciendo un nuevo récord y despertando elogios desde todos los rincones del planeta.

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Uno de los mensajes más destacados llegó de parte de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien utilizó sus redes sociales para felicitar al rosarino por el histórico registro. El dirigente suizo destacó no solo la cifra alcanzada, sino también el impacto que el futbolista genera dentro y fuera de las canchas.

“El increíble Lionel Messi tiene ahora el récord en solitario con 18 goles tras su brillante tanto contra Austria. Felicitaciones y gracias por contagiar tanta alegría e inspirar a la gente de todo el mundo con tanta constancia y excelencia”, expresó Infantino, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del fútbol.

El gol convertido en el AT&T Stadium de Dallas volvió a demostrar la vigencia del capitán argentino, que continúa siendo una pieza fundamental en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Además de acercar a la Albiceleste a una nueva victoria, la conquista le permitió seguir ampliando una marca histórica en los Mundiales.

Con una trayectoria repleta de récords y títulos, Lionel Messi continúa dejando huella en cada presentación con la camiseta argentina. Su actuación frente a Austria no solo fue decisiva en lo deportivo, sino que también volvió a recibir el reconocimiento de las máximas autoridades del fútbol mundial, que destacan su influencia y legado para las nuevas generaciones.