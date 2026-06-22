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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
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Somos Deporte

Julián Álvarez se rindió ante Messi tras el doblete: "Es el mejor de todos los tiempos"

El delantero de la Selección argentina destacó la actuación del capitán ante Austria y aseguró que todo el plantel disfruta a diario de tenerlo como compañero.

Hoy 16:40

La victoria de la Selección argentina por 2-0 sobre Austria dejó una nueva exhibición de Lionel Messi, autor de los dos goles del encuentro y flamante máximo goleador de la historia de los Mundiales. Tras el partido, Julián Álvarez no escatimó elogios para el capitán albiceleste.

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"Es el mejor de todos los tiempos. Se lo disfruta todos los días", afirmó el delantero del Atlético de Madrid, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Lautaro Martínez.

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"No alcanzan las palabras", agregó la Araña al referirse a la actuación del rosarino, que llegó a los 17 goles en Copas del Mundo y dejó atrás al alemán Miroslav Klose.

Más allá del gran presente del equipo, Álvarez evitó caer en la euforia y dejó en claro cuál debe ser el camino de la Albiceleste en el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

"Me siento bien, todos tenemos que apoyar y aprovechar los minutos que toquen. Hay que seguir por este camino, paso a paso", señaló.

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Con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, el equipo de Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 y buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal cuando enfrente a Jordania.

Mientras tanto, Messi continúa acumulando récords y recibiendo el reconocimiento de sus compañeros, que no dudan en disfrutar cada función del capitán argentino.

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