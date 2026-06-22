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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 16º
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Regionales

Policía detiene a dos por narcotráfico en Salta

Efectivos de la Policía de Salta detuvieron a dos personas en el barrio Matadero por narcotráfico tras un allanamiento que incautó sustancias y elementos relacionados con la causa.

Hoy 16:45

La Policía de Salta, a través de la Sección Investigación contra la Narcocriminalidad de Apolinario Saravia, llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de un hombre de 29 años y una mujer de 46 años, ambos implicados en comercialización de estupefacientes en General Pizarro.

La investigación se originó a partir de reportes anónimos recibidos mediante el sitio Denuncias Web, una plataforma que permite a los ciudadanos informar sobre actividades delictivas de forma segura.

En el marco de esta operación, se realizó un allanamiento en un inmueble situado en el barrio Matadero, donde se lograron incautar envoltorios con cocaína y otros elementos que son considerados de interés para la causa.

Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la Justicia, lo que refleja una acción contundente contra el narcotráfico en la región.

Las autoridades involucradas incluyen a la Fiscalía Penal 2 de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías 1 de Joaquín V. González, quienes supervisan el avance del caso.

Es importante destacar que Denuncias Web ofrece un canal anónimo para que la comunidad pueda reportar la venta de drogas y otros delitos, contribuyendo así a la seguridad pública.

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