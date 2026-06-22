El comentario viral de Carlitos Tevez al Muñeco Gallardo tras el primer gol de Messi ante Austria

El Muñeco y Carlitos compartieron la transmisión del partido de Argentina y dejaron una perlita que explotó en redes sociales después del primer tanto de la Pulga.

Hoy 18:16

El triunfo de la Selección argentina ante Austria en Dallas dejó mucho más que la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En plena transmisión de Disney+ Premium, un comentario de Carlos Tevez a Marcelo Gallardo tras el primer gol de Lionel Messi se volvió viral en las redes sociales.

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La escena ocurrió después de una primera parte cargada de tensión para la Albiceleste. En los primeros minutos, Messi falló un penal y tanto Gallardo como Tevez, que seguían el partido durante la transmisión, quedaron en silencio y sorprendidos por la situación.

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Sin embargo, la revancha para el capitán argentino llegó antes del descanso. A los 38 minutos del primer tiempo, después de una gran jugada colectiva, Messi marcó el 1 a 0 y desató la locura de los hinchas, del banco argentino y también de quienes seguían el encuentro desde la transmisión.

Apenas la pelota entró, Marcelo Gallardo se levantó de la silla y gritó el gol con toda la emoción. A su lado, Carlos Tevez permaneció sentado, sonriendo, hasta que el Muñeco le hizo un comentario.

Fue entonces cuando Carlitos lanzó una frase corta, espontánea y bien futbolera que quedó registrada por los micrófonos: “Un crack, boludo”.

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El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se transformó en una de las perlitas del partido. La reacción mostró, una vez más, la admiración que genera Messi incluso entre grandes ídolos del fútbol argentino.

Argentina terminó sellando el triunfo por 2 a 0 ante Austria y consiguió el pase a los dieciseisavos de final. Con sus dos goles, Lionel Messi alcanzó los 18 tantos y quedó como el máximo anotador histórico de los Mundiales.