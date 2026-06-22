La Municipalidad de La Banda pagará la primera cuota del bono aguinaldo

La medida beneficiará a los trabajadores de planta permanente y temporaria. El pago se concretará este martes 23, según lo anunciado por el intendente Roger Elías Nediani.

Hoy 21:13

La Municipalidad de La Banda informó que este martes 23 se hará efectivo el pago de la primera cuota del Bono Aguinaldo Extraordinario, en cumplimiento de lo anunciado oportunamente por el intendente Roger Elías Nediani.

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El beneficio alcanzará a los empleados de planta permanente y temporaria de la comuna, representando un importante aporte para la economía de las familias bandeñas en el actual contexto económico.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal destacaron que esta medida es el resultado del diálogo permanente que mantiene la gestión con las entidades gremiales y del compromiso asumido para acompañar a los trabajadores municipales.

Asimismo, remarcaron que el pago del bono forma parte de una política orientada a fortalecer el poder adquisitivo de los empleados, garantizando además el cumplimiento de las obligaciones salariales en tiempo y forma.

De esta manera, la gestión encabezada por Nediani reafirma su compromiso con los trabajadores municipales, reconociendo la labor que desempeñan diariamente en las distintas áreas de la administración pública y su aporte al funcionamiento de los servicios que se brindan a la comunidad.