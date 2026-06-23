Loreto será sede del Congreso del NOA de Hemoterapia, Inmunohematología y Medicina Transfusional 2026

La ciudad recibirá a especialistas y profesionales de distintas provincias los días 16 y 17 de octubre, en un encuentro que buscará promover la actualización científica y el intercambio de experiencias en áreas clave de la medicina transfusional.

Hoy 15:53

La ciudad de Loreto será escenario de un importante encuentro científico y profesional los días 16 y 17 de octubre de 2026, cuando se lleve a cabo el Congreso del NOA de Hemoterapia, Inmunohematología y Medicina Transfusional, organizado por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal “Dr. Oscar Ábalos”.

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La propuesta logró consolidarse como un espacio de referencia para la región gracias a la incorporación de destacados disertantes, la participación de especialistas de distintas provincias y la ampliación de las actividades académicas previstas.

Durante las jornadas, profesionales de Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires compartirán conocimientos y experiencias con el objetivo de fortalecer la Hemoterapia, la Inmunohematología y la Medicina Transfusional, además de promover la actualización permanente en estas especialidades.

Desde la organización destacaron que el congreso permitirá afianzar vínculos entre equipos de salud, difundir avances científicos y generar nuevos espacios de capacitación para quienes se desempeñan en el ámbito sanitario.

Asimismo, informaron que en los próximos días se dará a conocer el programa científico completo, la nómina de disertantes invitados y la apertura oficial de las inscripciones para participar del evento.