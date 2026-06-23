El gobernador Elías Suárez participó del acto por el 66° aniversario de la Ucse

El mandatario provincial acompañó la ceremonia académica realizada en la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde se destacó el crecimiento institucional y la adaptación a los nuevos desafíos tecnológicos.

Hoy 22:10

El gobernador Elías Suárez participó este martes por la noche del acto académico por el 66° aniversario de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse), realizado en la sede central de la institución y del que también tomaron parte autoridades provinciales, judiciales y municipales.

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El mandatario fue recibido por el rector de la casa de altos estudios, Luis Lucena, y la vicerrectora, Liliana Abdala, quienes encabezaron la ceremonia junto a miembros de la comunidad educativa.

Durante el acto, las autoridades universitarias realizaron un repaso por la historia de la institución y destacaron su crecimiento sostenido a lo largo de más de seis décadas, consolidándose como una de las principales referencias académicas de la región.

En su mensaje, Lucena remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la formación profesional y la vinculación con los desafíos del presente. “Hemos crecido y expandido nuestra misión educativa, adaptándonos a los desafíos actuales, especialmente la transformación tecnológica y la integración de la inteligencia artificial en la educación”, señaló.

Como parte de las actividades conmemorativas, el gobernador recorrió una muestra organizada en el Museo Universitario de la Cultura, desarrollada junto al Museo de Arte Sacro San Francisco Solano, donde se exhibieron piezas vinculadas al patrimonio, el arte y la historia de Santiago del Estero.

La exposición formó parte de los festejos por el aniversario de la universidad y buscó poner en valor el trabajo conjunto de instituciones comprometidas con la preservación y difusión de la cultura santiagueña.