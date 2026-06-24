El jefe de Gabinete recibió a alumnos de los departamentos Silípica, Choya y Guasayán

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con 147 estudiantes de establecimientos del interior provincial que participan del programa “Conociendo mi provincia”.

Hoy 15:27

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este miércoles en Casa de Gobierno a una delegación de 147 estudiantes de distintos establecimientos educativos de los departamentos Silípica, Choya y Guasayán, quienes forman parte del programa provincial “Conociendo mi provincia”.

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La comitiva estuvo integrada por alumnos que cursan el último año del nivel secundario en el Agrupamiento N° 86.127 y el Instituto María Antonia de la Paz y Figueroa de Nueva Francia; el Colegio Juan Bures de Villa La Punta; el Agrupamiento N° 86.055 de La Represa; el Agrupamiento N° 86.048/049 de El Rodeo; el Colegio Eliseo Fringes de Lavalle y el Agrupamiento N° 86.047 de Luján.

Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos, Araujo destacó el valor educativo y social de esta propuesta destinada a estudiantes del interior provincial. “Este es un programa muy importante porque les permite a los chicos conocer distintos puntos de la provincia y compartir un momento del secundario en donde es fundamental la convivencia con sus pares. Les queda el recuerdo de por vida, además complementa el trabajo que realizan los docentes en el aula”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa contribuye a reducir desigualdades vinculadas a las distancias geográficas. “Tenemos una provincia muy extensa y con población dispersa, este viaje achica asimetrías y permite a quienes son del interior llegar a lugares que de otra manera es muy difícil”, afirmó.

La actividad contempla recorridos por diferentes espacios de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta, permitiendo a los jóvenes conocer sitios de interés histórico, cultural y turístico de la provincia.