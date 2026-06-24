“Minions y Monstruos” llegará con una función de preestreno al cine Renzi

La esperada película de animación llegará el 1 de julio, mientras continúan en pantalla “Toy Story 5” y “Supergirl”. Además, el Espacio INCAA presentará el thriller argentino “Los Bobos”.

Hoy 15:35

El cine teatro municipal Renzi renueva su cartelera desde el jueves 25 al miércoles 1 con el pre estreno de la esperada película de animación de Universal Pictures “Minions 3” mientras se mantiene en cartelera “Toy Story 5” y “Supergirl” y el estreno “Los Bobos”.

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“Minios y Monstruos” es la tercera entrega de la saga de los pequeños personajes amarillos que en esta oportunidad cuenta como conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos en el mundo y luego se unieron para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos acababan de crear. Se proyectará el miércoles 1 a partir de las 20.

“Toy Story 5” seguirá con funciones a las 16 y 18. En esta nueva aventura, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos regresan para enfrentar un desafío diferente: la creciente influencia de la tecnología en la vida de los niños. Con nuevos personajes, emociones y enseñanzas, la película invita a reflexionar sobre el valor de la amistad, la imaginación y el juego.

“Supergirl” tomando como referencia la reciente miniserie escrita por Tom King, esta película promete una visión diferente de lo que la mayoría piensa cuando le viene a la mente la prima de Superman. "Veremos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé, y Supergirl, criada en una roca, una astilla de Krypton, y que vio morir y ser asesinados de formas terribles a todos los que la rodeaban durante los primeros 14 años de su vida para luego venir a la Tierra. Ella es mucho más dura y no es la Supergirl a la que estamos acostumbrados". Se proyectará a partir de las 22.

Finalmente, como parte del Espacio INCAA desde el 25 al 28 a partir de las 20 se podrá ver la producción argentina “Los Bobos”, un thriller que cuenta la historia de cómo una banda organizada ofrece un tratamiento ilegal con electricidad para alterar la capacidad mental.