Diputados aprobó el pago de US$ 171 millones a los fondos buitre en medio de la tensión por Adorni

El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales para convertir en ley el acuerdo con los holdouts. La oposición volvió a intentar avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, pero no reunió los votos necesarios.

Hoy 17:35

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que autoriza el pago de US$ 171 millones a los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, en una sesión atravesada por la situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los intentos de la oposición por avanzar con su interpelación.

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La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobada por 138 votos a favor y 98 en contra. La Libertad Avanza reunió el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, lo que le permitió convertir en ley el acuerdo antes del vencimiento del plazo previsto para concretar el desembolso.

El convenio contempla la cancelación de títulos soberanos en default adquiridos por los fondos tras la crisis de 2001, cuyos reclamos fueron avalados por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. El pago permitirá cerrar una disputa judicial que se extendía desde hace varios años.

Durante la misma sesión, la oposición volvió a impulsar el tratamiento del pedido de interpelación y la moción de censura contra Adorni, aunque ninguna de las iniciativas logró reunir la mayoría especial requerida. Primero fue rechazada la propuesta presentada por Myriam Bregman y luego fracasó el planteo del diputado Maximiliano Ferraro para emplazar el debate en comisión.

La discusión sobre la situación del jefe de Gabinete continuará la próxima semana, cuando las comisiones comiencen a analizar los proyectos impulsados por la oposición para avanzar con su interpelación.