El gobernador Elías Suárez inauguró un polideportivo y otras obras en Pozo Hondo

El gobernador encabezó una jornada de inauguraciones en la ciudad cabecera del departamento Jiménez, donde habilitó un polideportivo, viviendas sociales y distintas obras de infraestructura.

Hoy 19:02

El gobernador Elías Suárez desarrolló este miércoles una amplia agenda de actividades en Pozo Hondo, donde dejó inauguradas importantes obras destinadas a fortalecer la infraestructura urbana, promover el deporte y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la ciudad cabecera del departamento Jiménez.

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La jornada comenzó con la entrega de viviendas sociales a familias de la localidad. En ese marco, el mandatario destacó la continuidad del programa habitacional impulsado por el Gobierno provincial, que ya permitió construir más de 34 mil viviendas en todo el territorio santiagueño, y reafirmó el compromiso de seguir garantizando el acceso a un hogar digno para más familias.

Acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; ministros y funcionarios provinciales, junto al intendente Alejandro Albornoz, el gobernador inauguró luego el nuevo Polideportivo Municipal, un espacio equipado con sanitarios, vestuarios, gabinete, cierre perimetral y dos canchas de fútbol. Además, la Secretaría de Deportes entregó elementos e indumentaria para la práctica de distintas disciplinas.

Durante la recorrida también quedaron habilitados 16 kilómetros de enripiado entre Pozo Hondo y Cashico, además de 10 cuadras de pavimento sobre distintas avenidas de la ciudad, nuevas plazas, espacios recreativos y el renovado arco de ingreso.

En su mensaje, Elías Suárez resaltó la importancia del polideportivo como un lugar de encuentro para toda la comunidad y renovó el compromiso del Gobierno provincial de continuar ejecutando obras que impulsen el desarrollo de cada localidad santiagueña, con una visión federal y de igualdad de oportunidades.