El joven dio un paso trascendental en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el Xenieze.

Hoy 19:39

El santiagueño Franco Pérez firmó su primer contrato profesional con Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del continente, consolidando así años de esfuerzo, dedicación y crecimiento en las divisiones formativas de la institución xeneize.

El joven futbolista representa una nueva generación de talentos surgidos de Santiago del Estero, una tierra que históricamente aportó jugadores de calidad al fútbol argentino. Su llegada al profesionalismo es el resultado de un largo proceso de formación y un premio al trabajo realizado durante los últimos años.

Además, la historia de Franco Pérez está estrechamente vinculada al fútbol por tradición familiar. Es hijo de Omar Sebastián Pérez y nieto de Omar Adolfo Pérez, una figura emblemática del deporte santiagueño, reconocido por su trayectoria y su legado dentro de las canchas de la provincia.

Una vez más, el talento de Santiago del Estero dice presente en una de las instituciones más grandes del país, alimentando la ilusión de ver a otro representante provincial triunfar en el fútbol profesional.