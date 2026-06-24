Boca en Rosario y River en Salta: la Copa Argentina confirmó horarios y sedes de los partidos restantes

La organización oficializó la programación de los cinco encuentros que restan disputarse por los 16avos de final.

Hoy 20:30

La Copa Argentina 2026 ya tiene definido el cronograma de los cinco partidos pendientes correspondientes a los 16avos de final, instancia que contará con la participación de varios de los equipos más importantes del fútbol argentino, entre ellos Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo e Independiente Rivadavia, último campeón del certamen.

Uno de los encuentros más esperados será el que protagonizarán Sarmiento de Junín y Boca Juniors. El compromiso se disputará el jueves 16 de julio, desde las 21.45, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y marcará el estreno oficial de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena en su segundo ciclo al frente del conjunto xeneize.

Por su parte, River Plate volverá a la competencia oficial luego de su pretemporada en España cuando enfrente a Aldosivi el viernes 17 de julio, a las 21.45, en el Estadio Padre Martearena de Salta. Será el primer desafío copero para el equipo dirigido por Eduardo Coudet.

La programación se abrirá el domingo 12 de julio, con el duelo entre Independiente Rivadavia y Tigre, que se jugará desde las 16.15 en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba. Luego, el jueves 16, además del choque de Boca, Racing Club se medirá con Defensa y Justicia a las 18.45, aunque la sede todavía no fue confirmada.

La segunda ronda se completará el viernes 17 de julio, cuando San Lorenzo enfrente a Deportivo Riestra desde las 18.45, también con estadio a definir. Con estos encuentros quedará conformado el cuadro completo de los octavos de final, donde los equipos buscarán seguir avanzando en el torneo que otorga una plaza para la Copa Libertadores 2027.

Programación de los partidos pendientes de los 16avos de final

Domingo 12 de julio

Independiente Rivadavia vs. Tigre – 16.15 horas – Estadio Julio César Villagra (Córdoba).

Jueves 16 de julio

Racing Club vs. Defensa y Justicia – 18.45 horas – Sede a confirmar .

– 18.45 horas – . Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors – 21.45 horas – Estadio Marcelo Bielsa (Rosario).

Viernes 17 de julio