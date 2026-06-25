El FMI destacó avances del programa económico argentino, pero condicionó el acceso a los mercados

El organismo internacional elogió la mejora en los indicadores financieros y la desaceleración inflacionaria, aunque aclaró que el regreso a los mercados de deuda dependerá de decisiones del Gobierno.

Hoy 15:44

El Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró los avances del programa económico implementado en la Argentina y aseguró que el país muestra señales de mejora en sus principales indicadores macroeconómicos, aunque advirtió que el eventual regreso al financiamiento en los mercados internacionales dependerá exclusivamente de las decisiones de las autoridades nacionales.

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La portavoz del organismo, Julie Kozack, se refirió a la situación del país durante su habitual conferencia de prensa en Washington, donde afirmó que la Argentina viene registrando “grandes avances” en la reconstrucción de la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la consolidación de una economía más abierta y eficiente.

En ese marco, destacó que el programa vigente permitió sostener la actividad económica, acompañado por una desaceleración del proceso inflacionario y una mejora en la recomposición de las reservas internacionales, factores que —según indicó— contribuyen a mejorar las condiciones generales de financiamiento.

Kozack también señaló que los mercados internacionales mostraron una percepción más favorable hacia la Argentina, reflejada en la baja de los márgenes soberanos, que se ubican por debajo de los 450 puntos básicos. Según explicó, esta tendencia se vincula con un mayor optimismo de los inversores y con mejoras en las calificaciones de riesgo por parte de distintas agencias.

Sin embargo, la funcionaria evitó precisar plazos sobre un eventual regreso del país a los mercados de deuda. En ese sentido, remarcó que “las decisiones respecto del momento y las condiciones de acceso a los mercados son, en última instancia, decisiones de las autoridades nacionales”.

Desde el FMI también se subrayó que el fortalecimiento de las reservas y la continuidad de una política económica creíble serán claves para lograr un acceso sostenible al financiamiento internacional, tanto en mercados locales como externos.

Asimismo, el organismo destacó el trabajo conjunto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a los que consideró actores fundamentales para acompañar un proceso de reinserción gradual de la Argentina en los mercados de capitales.

En relación con el mercado laboral, Kozack señaló que una de las metas estructurales es fomentar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del sistema, aunque advirtió que los efectos de las reformas recientes aún requieren tiempo para poder ser evaluados con precisión.

Finalmente, el FMI confirmó que la Argentina se encuentra al día con sus compromisos financieros con el organismo y no presenta inconvenientes en el cumplimiento de los vencimientos. De cara a los próximos meses, el Fondo instó a sostener el rumbo de las reformas, con énfasis en el fortalecimiento del ancla fiscal, el ordenamiento del esquema monetario y cambiario, y la acumulación de reservas.