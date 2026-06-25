Dybala renovará con Roma y Boca se queda sin una de sus grandes ilusiones

La prensa italiana asegura que la Joya está muy cerca de extender su vínculo con la Loba tras acordar una importante reducción salarial. De esta manera, se esfuma la posibilidad de verlo con la camiseta azul y oro.

Hoy 17:32

El mercado de pases de Boca parece haber recibido un golpe definitivo. Cuando todavía existía una mínima esperanza de concretar la llegada de Paulo Dybala, desde Italia aseguran que el delantero argentino está a un paso de renovar su contrato con Roma, poniendo fin a cualquier especulación sobre un posible desembarco en el fútbol argentino.

Según informó el diario italiano Corriere dello Sport, las negociaciones entre la dirigencia de la Loba y el entorno del futbolista avanzaron significativamente en las últimas horas y ya existe un principio de acuerdo para extender el vínculo. La clave fue el entendimiento económico alcanzado entre ambas partes tras semanas de conversaciones y algunas diferencias en torno a las condiciones contractuales.

De acuerdo con la publicación, Dybala aceptó una importante rebaja salarial para continuar en el club de la capital italiana. El campeón del mundo pasaría de percibir cerca de ocho millones de euros por temporada a alrededor de tres millones, una reducción cercana al 65 por ciento. A cambio, obtuvo el compromiso de la institución de incluir el año extra de contrato que venía solicitando desde el inicio de las negociaciones.

La noticia representa un duro golpe para las aspiraciones de Juan Román Riquelme, quien soñaba con sumar a la Joya como una de las figuras estelares del nuevo proyecto deportivo. Incluso, en los últimos días, tanto el presidente de Boca como Leandro Paredes y el entrenador Rodolfo Arruabarrena mantuvieron contactos con el jugador para transmitirle el plan futbolístico y seducirlo con la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro.

Sin embargo, desde el club de la Ribera nunca llegaron a presentar una oferta formal. La estrategia era esperar una eventual salida de Roma o la posibilidad de negociar con el futbolista en condición de libre. Con la renovación encaminada, esa puerta parece haberse cerrado definitivamente.

Además, el entrenador Gian Piero Gasperini considera a Dybala una pieza fundamental dentro de su proyecto. A pesar de los problemas físicos que limitaron su continuidad durante la última temporada, el delantero disputó 27 partidos, convirtió tres goles y brindó ocho asistencias, números que reflejan su importancia dentro del equipo.

Salvo un giro inesperado de último momento, todo indica que Paulo Dybala seguirá ligado a Roma y que el sueño de verlo en Boca deberá esperar, al menos, algunos años más.