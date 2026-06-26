Sospechoso de robo abandona caballo tras activar alarma en Resistencia

Un sospechoso de robo abandonó un caballo en Resistencia tras activar una alarma de seguridad en la zona sur de la ciudad.

26/06/2026

Durante la madrugada de este miércoles, se registró un incidente en la zona sur de Resistencia, donde un sospechoso de robo abandonó un caballo tras activar una alarma de seguridad.

El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 5 de la mañana en una vivienda situada sobre avenida Ameghino al 3000. Personal de la Comisaría Novena de Resistencia respondió a un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una persona sospechosa en el lugar.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con la propietaria del inmueble, una mujer de 63 años, quien indicó que un hombre había ingresado a su propiedad con intenciones ilícitas.

La activación de la alarma de seguridad provocó que el sospechoso escapara a pie, dejando atrás un caballo que había utilizado como medio de transporte.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a secuestro del equino y solicitaron la intervención del Departamento de Seguridad Rural y Ambiental para el traslado y resguardo del animal.

Como resultado de este incidente, se iniciaron actuaciones por presunta infracción al Código de Faltas, bajo la supervisión de la fiscal contravencional de turno, Marcela Cortés, según informaron fuentes policiales del Chaco.