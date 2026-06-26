Accidentada práctica tuvo a Bezzecchi al frente y un susto con Márquez

El Gran Premio de los Países Bajos del Mundial de Motociclismo se corre en 'la catedral' de Assen en un fin de semana especial.

Hoy 11:59

Fermín Aldeguer, Jorge Martín y Álex Márquez fueron los más afectados por una pista compleja para hallar el límite. El clásico TT de Assen es la sede del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, con todo el Mundial de Motociclismo instalado en «la catedral». Tras superar todas las circunstancias, el más rápido de la Práctica fue el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), liderando la tanda que clasifica a los mejores directamente a definición de la Pole Position del sábado.

Los diez mejores de esta sesión pasan directamente a la Q2, la parte definitiva de la Clasificación en búsqueda de la Pole Position para el Sprint del sábado y el GP del domingo. El resto de los pilotos debe batallar en la Q1 por los únicos dos pases al último corte, donde pasarán a ser doce en la Q2.

La caída fuerte del menor de los hermanos Márquez requirió asistencia médica, teniendo en cuenta que recientemente tuvo un fortísimo impacto en el GP de Catalunya-Barcelona. Tras confirmar el buen estado del leridiano se retomaron los últimos tres minutos de acción.

A pesar de quedar fuera de la pista anticipadamente, tanto Jorge Martín como Álex Márquez pasaron a la Q1 con el tiempo registrado oportunamente. Diferente fue el caso de Fabio Quartararo (Yamaha) o los pilotos de Honda.

El sábado a las 5:10hs de Argentina habrá otra práctica libre, justo antes de la Clasificación a partir de las 5:50hs. El mismo día se correrá el Sprint a partir de las 10:00hs sobre 13 giros. En tanto, el domingo se correrá el GP a las 09:00hs pautado a 26 vueltas.

Cómo fue la primera prueba del Gran Premio de los Países Bajos del Mundial de Motociclismo

Marco Bezzecchi comenzó de la mejor manera el GP de los Países Bajos, dando un primer sólido paso para dar vuelta la página amarga de la carrera de Brno, donde fue suspendido por abofetear a un auxiliar de pista. El líder del campeonato mundial de MotoGP aseguró el mejor registro de la práctica libre en Assen, donde Aprilia marcó una tendencia con todas sus motos. Por otro lado, las Ducati de equipo oficial vieron cómo una falla dejó a Francesco Bagnaia con preocupación y una caída -sin consecuencias físicas- retrasó a Marc Márquez.

Marco Bezzecchi logró el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de los Países Bajos, en Assen. El italiano reaccionó a la penalización de no poder correr en Brno siendo el mejor piloto del parque, en una tanda que tuvo a todas las motos de Aprilia entre las seis primeras.

Pecco Bagnaia sufrió una avería en su moto, volviendo al box por un problema técnico, donde encontró su segunda moto y continuó con las tareas. También Álex Rins tuvo fallos en su Yamaha. En tanto, la caída de Marc sucedió en la chicana de entrada a la recta principal, de donde salió sin problemas y pudo llevar su Ducati hasta el box. Además, el brasileño Diogo Moreira (Honda) vio el suelo, sin consecuencias físicas.

En el cierre, los pilotos dedicaron tiempo a probar las largadas sin los dispositivos ‘holeshot’ para bajar la suspensión de las motos. Desde esta carrera están prohibidos.