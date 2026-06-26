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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 15º
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Chiche Gelblung recibió el alta médica y confirmó cuándo volverá a la televisión

El periodista de 82 años anunció que ya fue dado de alta tras una nueva internación y aseguró que este domingo retomará su actividad en la pantalla.

Hoy 19:44

El 17 de junio se conoció que Chiche Gelblung quedó internado tres días después de haber recibido el alta médica. El conductor confirmó que los doctores le dieron el visto bueno para regresar a su casa.

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Ya estoy de alta. Vuelvo a la tele el domingo”, comunicó.

Hace diez días, el presentador había sido hospitalizado por desobedecer las recomendaciones de sus doctores.

El 15 de junio, el periodista de 82 años había recibido el alta médica después de estar casi un mes en terapia intensiva debido a trombosis en uno de sus tobillos, que lo tuvo no solo al borde de perder la pierna.

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