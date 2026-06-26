Boca blindó a Dylan Gorosito, una de sus joyas de las Inferiores

El lateral derecho de 20 años extendió su contrato hasta diciembre de 2030. Fue promovido por Rodolfo Arruabarrena para realizar la pretemporada con el plantel profesional.

Hoy 20:01

Boca anunció oficialmente la renovación de contrato de Dylan Gorosito, lateral derecho de 20 años y una de las principales promesas de las Inferiores del club.

El futbolista, que había sido promovido por Rodolfo Arruabarrena para realizar la pretemporada con el plantel profesional, extendió su vínculo con el Xeneize hasta diciembre de 2030.

Gorosito tenía contrato hasta diciembre de 2028, pero el club decidió blindarlo con una mejora salarial y una suba de la cláusula de rescisión, que quedaría entre 15 y 20 millones de dólares.

En la publicación oficial realizada por Boca en sus redes sociales, el juvenil aparece junto a Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol.

Hasta el momento, Gorosito disputó dos partidos oficiales con la camiseta de Boca. Su debut fue el 21 de julio de 2024, cuando fue titular ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un empate 2 a 2, aunque fue reemplazado en el entretiempo.

Su segundo encuentro fue el 24 de febrero de este año, cuando ingresó ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta, por la Copa Argentina, en la victoria xeneize por 2 a 0.

Tras la firma del nuevo contrato, el jugador compartió su felicidad en redes sociales con una frase cargada de sentido de pertenencia: “Seguir en casa, el mayor orgullo”.

El lateral viene de destacarse también en la Selección Argentina Sub 17 y Sub 20, y ahora buscará ganarse un lugar en el plantel profesional del club del que es hincha.