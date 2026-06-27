El Tesoro colocó $13,22 billones y el dólar oficial cerró con menor presión

Los mercados argentinos cerraron con resultados dispares. Mientras la deuda soberana en dólares logró sostener un balance positivo y el riesgo país permaneció por debajo de los 430 puntos básicos, el Merval volvió a retroceder.

Hoy 06:25

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

En paralelo, el tipo de cambio oficial mostró una menor presión, aunque continuaron observándose señales de cobertura cambiaria, mientras el Banco Central mantuvo las compras de divisas y el Ministerio de Economía concretó una nueva licitación del Tesoro.

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El Ministerio de Economía adjudicó más de $13 billones en la última licitación del Tesoro

El Ministerio de Economía adjudicó un total de $13,22 billones luego de recibir ofertas por $14,93 billones. El resultado implicó un rollover del 81,26% sobre los vencimientos y se alcanzó con rendimientos superiores a los observados en el mercado secundario en prácticamente todo el menú de instrumentos ofrecidos.

En la licitación, la letra S13N6 fue adjudicada con una tasa efectiva mensual del 2,10%, equivalente a una TIR del 28,32%. En cuanto a los bonos ajustados por CER, la TZXO7 quedó con una TIR del 6,47%, la TZXM8 con 8,09% y la TZXD8 con 8,41%. Por su parte, la TML27 fue adjudicada con un rendimiento de TAMAR más 5,40%, mientras que la TXMD9 quedó con una TIR del 9,16% bajo TAMAR y del 6,27% bajo CER. Completaron el menú la D31G6, con una TIR del 6,41%; la TZVD8, con una TIR del 8,57%; y el bono AO28, adjudicado con una TIR del 7,83%, equivalente a una TNA del 7,56%.

El dólar oficial mostró menor presión y el Banco Central continuó comprando divisas

El tipo de cambio oficial cerró sin cambios respecto de la rueda anterior y finalizó en $1.477 por dólar, acumulando una suba del 1,1% frente al viernes pasado. No obstante, la menor presión observada sobre el mercado cambiario estuvo acompañada por señales de oferta oficial de cobertura.

Durante la última rueda, el interés abierto en contratos de futuros de dólar aumentó otros US$153 millones y acumuló un incremento de US$631 millones. A esto se sumó la intensa actividad observada en los instrumentos dólar linked, que registraron un volumen récord desde que existen registros.

En paralelo, el Banco Central adquirió US$50 millones durante la jornada. De esta manera, las compras acumuladas alcanzaron los US$240 millones en el período y los US$1.346 millones en lo que va de junio.

Por otra parte, el peso mayorista cerró equilibrado en 1.478 unidades por dólar y acumuló una depreciación del 4,6% durante junio, mientras que las anotaciones correspondientes a los contratos con vencimiento en diciembre se ubicaron en 1.651 unidades por dólar. Desde el Banco Central se aminoró el ritmo de compras de divisas dada la debilidad de la moneda, luego de acumular US$11.000 millones en el transcurso de 2026.

Los bonos lograron sostener un saldo positivo

Pese al traspié registrado durante la mitad del período, la deuda soberana en dólares logró cerrar con saldo positivo. Los bonos Globales registraron subas de hasta 0,1% en la última rueda y finalizaron con variaciones de entre 0,0% y 0,2%, llevando su precio promedio ponderado por outstanding hacia la zona de los US$81,4.

En una perspectiva mensual, junio acumularía ganancias de entre 1,1% y 3,9% para los Globales, desempeño impulsado principalmente por la mejora en la calificación crediticia de Argentina anunciada a mediados de mes.

En este contexto, el riesgo país finalizó en 429 puntos básicos. El tramo corto de la curva presentó rendimientos del 7,3% para el GD29 y del 7,6% para el GD30, mientras que el tramo medio y largo continuó operando con tasas de entre 9,0% y 9,1%.

El Merval no logró recuperar el terreno perdido

La renta variable argentina no logró acompañar el comportamiento de la deuda soberana. Si bien el índice S&P Merval avanzó 0,9% en la última rueda, el rebote no alcanzó para revertir las pérdidas acumuladas durante los días previos.

Como resultado, el Merval retrocedió 6,6% y finalizó en torno a los US$2.021. A falta de dos ruedas para concluir junio, el índice acumuló una baja del 5,8% respecto del cierre registrado al finalizar mayo.

Wall Street cerró una semana con resultados mixtos

En el escenario internacional, los principales índices de Wall Street finalizaron con desempeños dispares. El Nasdaq fue el más afectado y acumuló una caída semanal del 4,6%, seguido por el S&P 500, que retrocedió un 2%. En contraste, el Dow Jones logró avanzar un 0,5%, sostenido principalmente por sectores defensivos y de valor.

La volatilidad también ganó protagonismo durante el período. El índice VIX (conocido como el "índice del miedo") avanzó un 12% y cerró en torno a los 18,4 puntos, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron. La tasa a dos años cayó cerca de 9 puntos básicos hasta 4,08%, en tanto que la de diez años disminuyó alrededor de 8 puntos básicos y finalizó en 4,37%.

Otro de los focos de atención fue el mercado petrolero. La menor prima geopolítica asociada al avance de las negociaciones en Oriente Medio provocó una fuerte corrección en los precios. El crudo WTI retrocedió un 10% y cerró en torno a los US$69 por barril, mientras que el Brent cayó un 11% hasta los US$72 por barril.

El dólar perdió fuerza y las monedas de la región mostraron resultados dispares

Las principales monedas de América Latina finalizaron la jornada con pérdidas en un contexto marcado por el retroceso global del dólar. La moneda estadounidense se debilitó frente a la mayoría de las principales divisas luego de conocerse los últimos datos económicos de Estados Unidos, que llevaron al mercado a moderar levemente las expectativas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los datos publicados el jueves mostraron que un indicador clave de la inflación estadounidense se ubicó en línea con las previsiones de los economistas. A esto se sumó la caída de los precios del petróleo, factores que redujeron parcialmente las expectativas de un endurecimiento de la política monetaria. De acuerdo con FedWatch de CME, la probabilidad de una suba de tasas en septiembre pasó de aproximadamente 69% a 61%.

En ese contexto, el índice dólar, que mide la evolución de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas, retrocedió alrededor de un 0,2% y se alejó de los máximos de más de un año alcanzados a comienzos de la semana.

Comportamiento dispar en los mercados latinoamericanos

En México, el peso perdió un 0,1% frente al dólar y cerró en 17,5050 unidades por dólar. Al mismo tiempo, el principal índice bursátil S&P/BMV IPC retrocedió un 0,44%. Además, el instituto de estadísticas informó que la balanza comercial desestacionalizada de mayo registró un superávit de US$638 millones, mientras que la balanza no ajustada alcanzó un saldo positivo de US$2.259 millones.

En Brasil, el real se apreció un 0,21% hasta 5,1697 unidades por dólar, aunque acumuló una caída semanal del 0,1%. Por su parte, el índice Bovespa avanzó un 0,79%. En paralelo, el Banco Central de Brasil informó que el déficit de cuenta corriente de mayo fue de US$3.185 millones, por debajo de los US$4.159 millones previstos en una encuesta de Reuters.

En Chile, el peso se depreció un 0,63% y cerró entre 923,80 y 924,10 unidades por dólar, su menor valor de cierre en casi tres semanas. A pesar de ello, el índice IPSA avanzó un 0,53%.

En Colombia, el peso borró las ganancias iniciales y terminó con una baja del 0,29% hasta las 3.451 unidades por dólar, acumulando una depreciación semanal del 0,29%. En tanto, el índice MSCI Colcap registró una suba del 1,43%.

Por último, el sol peruano se depreció un 0,12% y cerró entre 3,4120 y 3,4140 unidades por dólar, acumulando una caída semanal del 0,91%. A su vez, la Bolsa de Lima retrocedió un 0,21%.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.