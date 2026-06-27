Revelaron cómo se enteró el hijo de Ernestina Pais del fallecimiento de su madre

Ángel de Brito dio detalles en su programa sobre la forma en que Benicio Guyot recibió la noticia tras el trágico accidente.

Hoy 09:44

Ernestina Pais murió este viernes y sus seres queridos están devastados. Sufrió un accidente en un cruce ferroviario de San Isidro y la autopsia confirmó que tuvo un traumatismo encefalocraneano grave, lo que indica que murió en el acto.

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En medio de la viralización de las fotos y videos del choque de su auto contra una formación del tren de la Costa, se conoció quién le contó a su hijo sobre la tragedia.

“La policía fue a buscar al hijo a su casa para notificarlo del fallecimiento”, aseguró Ángel De Brito al aire de LAM (América). El único heredero de Pais se llama Benicio Guyot, a quien tuvo con Alejandro Guyot, un reconocido fotógrafo argentino.

La turbulenta relación de Ernestina Pais con su hijo

En abril de 2024, el joven había sido internado por una “crisis psicomotriz”. “Hablan de una fuerte crisis de pánico y de una conducta un poco agresiva”, comentó en ese momento el periodista Fede Flowers.

Meses antes, Benicio había tenido una violenta pelea con su mamá en una propiedad de La Lucila. “La Policía llegó al lugar y evaluaron la situación. La señora Pais tenía lesiones leves: moretones en los brazos y algunas mordeduras”, detalló Pampa Mónaco.

Dentro del informe policial señalaron que Ernestina sufrió “golpes en el brazo y mordidas de dientes en la piel”. En el momento, fue atendida por el Personal de Violencia de Género Municipal y por el equipo médico para evaluar su estado.

En aquel entonces, Pais eligió no realizar una denuncia ni tomar medidas contra su hijo de 19 años. También faltó a su trabajo en la TV Pública, lo que despertó mucha preocupación entre sus amigos y compañeros de trabajo.