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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 13º
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Despedida íntima para Ernestina Pais: familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós

Tras el velatorio, los restos de la actriz serán inhumados en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita, donde descansan destacadas figuras del espectáculo.

Hoy 09:08

Este viernes murió Ernestina Pais después de que el auto que manejaba fuera arrollado por el Tren de la Costa. Los restos de la conductora serán enterrados hoy en el Cementerio de la Chacarita.

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La despedida empezó minutos después de las 8 con las primeras personas que se acercaron a la casa velatoria Zucotti, ubicada en Avenida Córdoba.

El velatorio continuará hasta las 11:30 cuando sus restos serán trasladados al Panteón de Actores del cementerio.

Aunque en un principio trascendió que no habría un velatorio abierto al público, durante las últimas horas del sábado sus seres queridos eligieron realizar una ceremonia para despedirla.

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