Sancionaron al piloto mexicano Alejandro Mauro por una frase considerada ofensiva por la FIA

La sanción de 2.500 euros sobrevino durante la segunda jornada del Rally de Acrópolis. El equipo debió tapar la frase, colocada en el alerón trasero, con una cinta negra.

Hoy 11:47

El piloto mexicano Alejandro Mauro fue sancionado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) durante el Rally de Acrópolis 2026, disputado entre el 26 y el 28 de junio en Grecia, luego de exhibir en el alerón trasero de su vehículo la frase "P*TO EL ÚLTIMO", considerada ofensiva por los comisarios deportivos.

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La resolución establece que el competidor infringió el artículo 12.2.1.l del Código Deportivo Internacional de la FIA 2026 y el artículo 29.1 del Reglamento Deportivo del Campeonato Mundial de Rally (WRC) 2026, que contemplan sanciones por conductas o manifestaciones ofensivas durante una competencia oficial.

Como parte de la decisión, la FIA ordenó a Mauro retirar de inmediato la inscripción del alerón trasero de su automóvil. Además, le impuso una multa de 2.500 euros, que deberá abonarse dentro de las 48 horas posteriores a la notificación. El organismo también aplicó una segunda multa de 2.500 euros, aunque esta quedó en suspenso por un período de 12 meses, hasta el 27 de junio de 2027, siempre que el piloto no vuelva a incurrir en una infracción similar.

La audiencia se llevó a cabo el sábado 27 de junio en el parque de asistencia del Rally de Acrópolis y contó con la presencia del representante del equipo, Víctor Pérez Couto.

La resolución de la FIA

Durante la reunión, el representante pidió disculpas en nombre de Alejandro Mauro por las palabras exhibidas en el vehículo y explicó que se trata de una expresión coloquial utilizada en México. También señaló que la primera medida adoptada por el equipo fue cubrir la inscripción con un adhesivo negro y aseguró que ese tipo de lenguaje no volverá a utilizarse en futuras competencias.

Sin embargo, los comisarios deportivos concluyeron que el texto "P*TO EL ÚLTIMO" podía ser percibido como ofensivo y recordaron que el respeto entre todos los participantes de un evento de automovilismo es un principio fundamental, por lo que no pueden tolerarse conductas o expresiones inapropiadas, independientemente de su forma o contexto.

En lo deportivo, el Rally de Acrópolis 2026 quedó en manos del francés Sébastien Ogier, al volante de un Toyota, quien logró una trabajada victoria luego de aprovechar los dos pinchazos sufridos por el belga Thierry Neuville (Hyundai) en el tramo final de la competencia.