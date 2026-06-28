Festejo japonés en MotoGP: Ogura fue implacable en Assen y lideró el podio de Aprilia

El nipón se quedó con el Gran Premio de Países Bajos escoltado por Raúl Fernández y Jorge Martín, quien se va de la “Catedral” como líder del campeonato tras el abandono de Marco Bezzecchi.

Hoy 12:13

Ai Ogura tuvo una actuación contundente y se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, disputado este domingo en el histórico circuito de Assen, conocido mundialmente como la “Catedral” del motociclismo.

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El piloto japonés encabezó un dominio absoluto de Aprilia, que logró un impactante 1-2-3 en la competencia. Ogura, con una de las máquinas del Trackhouse, fue escoltado por su compañero Raúl Fernández, mientras que Jorge Martín, del equipo oficial, completó el podio.

Para Ogura, la victoria tuvo un sabor especial: fue su segundo triunfo en MotoGP, luego del conseguido en Tailandia 2025.

El quiebre de la carrera

La competencia tuvo a Jorge Martín como líder durante gran parte del desarrollo. El madrileño encabezó la carrera durante 17 de las 26 vueltas, pero su ritmo comenzó a caer por el desgaste de los neumáticos en el trazado neerlandés.

En la segunda parte de la prueba, Ogura y Raúl Fernández avanzaron con firmeza, superaron al piloto español y terminaron concretando una jornada perfecta para la casa italiana de Noale.

Pese a perder la victoria, Martín consiguió un resultado clave: con el tercer puesto, se marchó de Assen como nuevo líder del campeonato.

Bezzecchi abandonó tras una fuerte caída

El liderazgo de Jorge Martín en el campeonato también se explica por el abandono de Marco Bezzecchi, quien sufrió una espectacular caída en el segundo giro de la carrera.

El italiano debió ser atendido en el centro médico del circuito, en una de las imágenes fuertes de la jornada.

Ducati quedó lejos de Aprilia

Detrás del dominio de Aprilia, las Ducati llegaron a más de diez segundos. Fabio Di Giannantonio finalizó cuarto, por delante de Álex Márquez, Enea Bastianini y Marc Márquez, quien además fue penalizado por exceder los límites de pista.

El Top 10 lo completaron Fabio Quartararo, con Yamaha; Brad Binder, con KTM; y Alex Rins, también con Yamaha.

La carrera también estuvo marcada por los problemas técnicos que retrasaron a Francesco Bagnaia, Pedro Acosta y Toprak Razgatlioglu, quienes no pudieron pelear por los puestos de adelante.

Con una actuación sólida e implacable, Ogura conquistó la “Catedral” y le dio a Aprilia una de sus jornadas más contundentes en la temporada de MotoGP.