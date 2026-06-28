Tras el velatorio, trasladaron a Ernestina Pais al cementerio de Chacarita para su despedida final

Familiares y allegados acompañaron el cortejo hasta el lugar donde descansarán los restos de la actriz.

Hoy 13:02

Familiares, amigos y colegas se acercaron este domingo a darle el último adiós a Ernestina Pais que murió a sus 54 años luego de que el auto que manejaba fuera arrollado por el Tren de la Costa en San Isidro.

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El velatorio tuvo lugar en la casa velatoria Zucotti de Villa Crespo desde alrededor de las 9 de la mañana. Luego, los restos de la conductora fueron trasladados al Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita.

Aunque en un principio trascendió que no habría un velatorio abierto al público, durante las últimas horas del sábado sus seres queridos eligieron realizar una ceremonia para despedirla.

Durante la mañana, diferentes figuras del espectáculo dijeron presente en la despedida a su colega: Romina Gaetani, José María Muscari, Benito Fernández, Gastón Pauls, entre otros.

Uno de los momentos más fuertes fue la llegada de Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais que entró a la casa velatoria con una campera negra con capucha, acompañado por otros dos jóvenes que lo sostenían de los brazos.

José María Muscari fue uno de los primeros famosos que llegaron este domingo a la casa velatoria. El productor teatral habló ante la prensa y se mostró dolido por la muerte de Ernestina.

“No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero tanto yo como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar”, manifestó Muscari con angustia por la triste pérdida.

Por último, les agradeció a los periodistas presentes en la casa velatoria Zucotti y dijo: “Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz”.

Romina Gaetani también se acercó a despedir a Ernestina. En un móvil desde la casa velatoria, la actriz habló del vínculo que las unía y se mostró totalmente desconsolada.

“No lo puedo creer, todavía no caigo, es una locura”, expresó ella en medio del llanto por la muerte de su colega. Sobre sus últimas semanas, detalló: “Ella estaba muy feliz, muy contenta con la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora un libro sobre su vida, nada más y nada menos”.

“Ella me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año muy delicado haciendo una denuncia por violencia. Sin conocerme me dejó un mensaje porque estaba muy preocupada, me dijo que no entrara en un lugar oscuro”, recordó Romina.