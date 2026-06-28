Milei llega a la cumbre del Mercosur en medio de tensiones con Brasil y debates por el futuro del bloque

El Presidente participará del encuentro de mandatarios en Asunción, donde el acuerdo con la Unión Europea y las diferencias con Lula da Silva marcarán la agenda política y comercial.

Hoy 17:00

El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre del Mercosur que se desarrollará en Asunción, Paraguay, luego de una breve escala en Madrid. El encuentro reunirá a los principales líderes de la región en un contexto atravesado por diferencias políticas y comerciales que amenazan con condicionar los avances del bloque.

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Según confirmó el canciller paraguayo Rubén Ramírez, asistirán los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de los mandatarios de Chile y Ecuador. También estarán presentes representantes de países asociados, delegaciones internacionales y empresarios invitados.

Uno de los principales ejes del encuentro será el fortalecimiento de la agenda comercial del Mercosur. Entre los temas previstos figuran la implementación del acuerdo con la Unión Europea, las negociaciones para un futuro convenio económico con Japón y el avance de conversaciones con Canadá y Singapur.

Sin embargo, las diferencias entre Argentina y Brasil volverán a ocupar un lugar central. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende que la administración de Milei brinde precisiones sobre el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, firmado en febrero, que contempla la eliminación de aranceles para más de 1.600 productos.

Desde Brasil sostienen que ese entendimiento bilateral podría generar "distorsiones" dentro del Mercosur si no se ajusta a las normas comerciales del bloque y a los compromisos asumidos en el tratado vigente con la Unión Europea.

Especialistas en comercio internacional consideran que el trasfondo del conflicto excede lo económico. Según el analista uruguayo Ignacio Bartesaghi, la discusión también refleja una histórica disputa por el liderazgo regional, potenciada por el estrecho vínculo político que Milei mantiene con el presidente estadounidense Donald Trump, una relación que Brasil observa con cautela.

En paralelo, la posible reincorporación de Venezuela al Mercosur quedó relegada de la agenda oficial, especialmente tras los devastadores terremotos que afectaron a Caracas y otras zonas del país, provocando más de 1.400 víctimas fatales.

Antes de viajar a Paraguay, Milei mantendrá este lunes una reunión en Buenos Aires con el senador brasileño Flavio Bolsonaro, uno de los principales referentes de la oposición a Lula y posible candidato presidencial para las elecciones de octubre en Brasil. El encuentro volverá a reflejar las diferencias políticas que atraviesan la relación entre ambos gobiernos y que podrían influir en el desarrollo de la cumbre regional.