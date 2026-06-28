Emerenciano Sena volvió a declararse inocente desde la cárcel y aseguró que fue condenado "sin pruebas"

El dirigente social, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski como partícipe primario, cuestionó el juicio, defendió a su hijo César Sena y afirmó que el proceso estuvo impulsado por motivos políticos.

Hoy 17:02

A más de tres años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena rompió el silencio desde la cárcel y volvió a proclamarse inocente. En una extensa entrevista, el dirigente social cuestionó la investigación que derivó en su condena a prisión perpetua, aseguró que nunca se presentaron pruebas en su contra y sostuvo que el fallo respondió al "hartazgo social" generado por el caso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia", afirmó durante el reportaje concedido a la revista Litigio.

Al ser consultado sobre la responsabilidad de su hijo, César Sena, condenado como autor del femicidio, evitó hacer una afirmación categórica. Señaló que, si efectivamente hubo un crimen, los responsables deben cumplir su condena, aunque insistió en que su participación nunca fue acreditada durante el proceso judicial.

Respecto al asesinato de Cecilia, Sena aseguró que desconoce qué ocurrió el 2 de junio de 2023 y evitó pronunciarse sobre la hipótesis sostenida por la fiscalía. También criticó algunos de los argumentos presentados durante la investigación y afirmó que varias de esas teorías no quedaron reflejadas en la sentencia.

Cuestionamientos al juicio

Durante la entrevista, el dirigente cargó contra el sistema judicial chaqueño y especialmente contra el juicio por jurados que determinó su condena.

Según expresó, fue declarado culpable por un jurado integrado por personas que, a su criterio, carecían de conocimientos jurídicos, e incluso aseguró, sin presentar pruebas, que los integrantes habrían sido influenciados por el poder político.

Sena también habló sobre la situación de su hijo dentro del penal. Reveló que ambos comparten pabellón y aseguró que César atraviesa un delicado estado de salud mental. Además, sostuvo que nunca escuchó a su hijo admitir el crimen de Cecilia.

En relación con Marcela Acuña, también condenada como partícipe primaria del femicidio, explicó que mantienen contacto mediante visitas de revinculación y que, pese a estar separados de hecho, continúan unidos por el vínculo familiar.

Otro de los puntos que remarcó fue que, si hubiera sabido que su hijo era el responsable del crimen, lo habría entregado inmediatamente a la Policía, ya que la comisaría se encontraba a pocas cuadras de su domicilio.

Al referirse a su situación en prisión, describió su presente con dureza y manifestó sentirse utilizado por el sistema. Afirmó que su detención se convirtió en "un gran negocio" para distintos actores vinculados al caso, entre ellos abogados, fiscales y medios de comunicación.

La respuesta de Gloria Romero

Las declaraciones de Emerenciano Sena no tardaron en generar repercusiones. Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, compartió fragmentos de la entrevista en sus redes sociales y rechazó de plano los dichos del condenado.

Romero sostuvo que Sena participó de la planificación del crimen de su hija y cuestionó que vuelva a presentarse como una víctima. Además, recordó testimonios incorporados durante la investigación que, según afirmó, evidenciaban amenazas previas y advirtió que cambiar el relato no modificará los hechos que fueron juzgados.