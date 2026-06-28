El gobierno de Venezuela elevó a 1.450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que hay miles de heridos, más de 12.000 damnificados y 774 edificios afectados o colapsados tras los sismos que golpearon al país.

Hoy 18:42

El gobierno de Venezuela elevó este domingo a 1.450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos que sacudieron al país, mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas y crece la preocupación por la cantidad de personas que aún permanecen desaparecidas.

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El nuevo balance fue informado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien detalló que también se registran al menos 3.150 heridos y más de 12.000 damnificados. La actualización marca un nuevo incremento en el número de víctimas fatales, que en los reportes previos se ubicaba en 1.430 fallecidos.

De acuerdo con el parte oficial, los sismos dejaron además 774 edificios afectados o colapsados. Del total, 189 presentan daños totales, mientras que otros 585 sufrieron daños parciales. También se reportaron afectaciones en hospitales y centros de atención, lo que complicó la respuesta sanitaria en medio de la emergencia.

Las autoridades informaron que más de 500 personas fueron trasladadas desde La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia, hacia hospitales de Caracas. En paralelo, se mantiene el despliegue de rescatistas nacionales e internacionales, con equipos especializados y perros de búsqueda que trabajan entre los escombros.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron una destrucción masiva en distintos sectores del norte venezolano, con edificios derrumbados, familias evacuadas y miles de personas que permanecen fuera de sus viviendas por temor a nuevos movimientos o por daños estructurales.

En las últimas horas, distintos organismos y medios internacionales advirtieron que todavía hay miles de personas sin localizar, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda seguir aumentando. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan contra reloj, especialmente en áreas donde aún se presume la presencia de personas atrapadas.

La tragedia dejó al sistema de emergencia bajo fuerte presión, con hospitales saturados, morgues colapsadas y una creciente demanda de asistencia humanitaria. En ese contexto, el gobierno venezolano aseguró que mantiene activo el operativo de respuesta y agradeció la llegada de ayuda internacional para reforzar las labores de búsqueda y atención a los damnificados.