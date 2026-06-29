Falleció la motociclista que había sufrido un grave accidente en el barrio La Católica

La mujer permanecía internada desde el 22 de junio tras un siniestro vial ocurrido frente a la UCSE. Su estado era crítico y murió en las últimas horas.

Hoy 13:37

Brenda Luna, vecina del barrio La Católica, falleció en la mañana de este lunes luego de permanecer varios días internada en estado crítico, tras protagonizar un violento siniestro vial ocurrido el pasado 22 de junio.

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El hecho se registró en la intersección de calle 222 y Monte de Oca, frente a la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), cuando la motociclista perdió el control de una Corven 110 cc y derrapó sobre la cinta asfáltica, impactando contra el suelo y sufriendo graves lesiones.

La mujer fue asistida de urgencia en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Regional, donde quedó internada con pronóstico reservado. Su cuadro era sumamente delicado debido a la gravedad de las heridas.

En los días posteriores, familiares y allegados habían difundido mensajes en redes sociales solicitando cadenas de oración, mientras se aguardaba una evolución favorable. Incluso, en un momento se informó una leve mejoría que generó esperanza en su entorno.

Sin embargo, su estado se agravó con el paso de las horas y finalmente falleció en la jornada de hoy, producto de las lesiones sufridas en el accidente.