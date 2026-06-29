Marco Trungelliti tuvo un debut de alto nivel en Wimbledon pero cayó en un partido maratónico

El tenista santiagueño perdió en primera ronda ante el estadounidense Martin Damm Jr. tras casi cuatro horas de juego.

Hoy 19:15

El debut de Marco Trungelliti en Wimbledon 2026 dejó sensaciones encontradas: por un lado, la frustración por la derrota en el estreno; por el otro, la satisfacción por el altísimo nivel mostrado en el césped del All England Club.

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El tenista argentino, que disputó su segunda participación en el torneo británico (primera desde 2021), cayó en una primera ronda extremadamente pareja ante el estadounidense Martin Damm Jr.

Un partido definido en detalles mínimos

El encuentro fue una verdadera batalla de resistencia y precisión, con un desarrollo que se extendió durante 3 horas y 40 minutos y se resolvió en una sucesión de tiebreaks.

El marcador final de 7-6(5), 6-7(5), 7-6(2) y 7-6(5) refleja la paridad absoluta entre ambos jugadores, que prácticamente no se sacaron diferencias en ninguno de los sets.

Cada parcial se definió en instancias de desempate, donde pequeños errores marcaron la diferencia en favor del estadounidense.

Buen nivel pese a la eliminación

Más allá del resultado, Trungelliti dejó una imagen positiva por su adaptación al césped londinense y su competitividad en un escenario de máxima exigencia.

El santiagueño venía de una etapa de crecimiento en su rendimiento sobre superficie rápida, y este partido confirmó que puede sostenerse en alto nivel en torneos de Grand Slam sin necesidad de pasar por la clasificación.

Un nuevo desafío superado en experiencia

Aunque la eliminación en primera ronda representa un freno en sus aspiraciones en Wimbledon, el rendimiento del argentino se valora como un paso positivo en su carrera, especialmente por la exigencia del rival y la igualdad del desarrollo del encuentro.

Trungelliti se despide de Londres con la sensación de haber estado muy cerca, pero también con la certeza de haber competido de igual a igual en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.