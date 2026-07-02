Mauro Icardi desmintió rumores de crisis con la China Suárez y lanzó un fuerte ataque contra Yanina Latorre

El futbolista volvió a mostrarse junto a la actriz en redes sociales y respondió con dureza a las versiones sobre una supuesta separación, apuntando directamente contra la panelista.

Hoy 18:36

En medio de nuevas especulaciones sobre una crisis de pareja, Mauro Icardi volvió a mostrarse junto a Eugenia en redes sociales y buscó desmentir los rumores que hablaban de un distanciamiento.

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La pareja ya había respondido a las versiones con un video en el que se los veía recreando una escena lúdica, interpretada por sus seguidores como una señal de normalidad en la relación. Sin embargo, el delantero decidió luego profundizar su respuesta con una serie de publicaciones más directas.

En una de sus historias de Instagram, Icardi lanzó un duro mensaje dirigido a la panelista Yanina Latorre, a quien acusó con fuertes términos en el marco de su enfrentamiento mediático de larga data. El futbolista acompañó la publicación con una imagen de la comunicadora y un comentario que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

En otro posteo, el delantero reforzó su postura y aseguró que no le afectan las versiones que circulan sobre su vida privada. “Que nos miren, que comenten, también es una forma de admirarnos”, escribió, mencionando a la actriz.

Las publicaciones surgieron luego de que distintas versiones en redes sociales instalaran la idea de una posible crisis entre ambos. Ante esto, la pareja optó por responder con humor y exposición pública, reforzando su vínculo en medio de la atención mediática.

El conflicto también reaviva un enfrentamiento previo entre Icardi y Latorre, marcado por cruces públicos vinculados a la vida personal del futbolista y su exposición mediática.