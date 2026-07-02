Los Pumas tienen equipo confirmado para enfrentar a Escocia con presencia santiagueña

El seleccionado argentino iniciará este sábado su temporada internacional frente a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes. Entre los titulares estará el santiagueño Pedro Delgado.

Hoy 20:21

Los Pumas tienen equipo confirmado para afrontar este sábado su primer compromiso del año frente a Escocia, en un encuentro que se disputará desde las 16 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La formación anunciada por Felipe Contepomi contará con una importante presencia del rugby del interior y tendrá representación de Santiago del Estero con la inclusión de Pedro Delgado entre los titulares.

El primera línea santiagueño será parte del quince inicial en un partido que marcará el comienzo de una nueva temporada para el seleccionado argentino, que buscará ratificar el crecimiento mostrado durante los últimos años en la elite del rugby internacional.

Pedro Delgado, titular en Los Pumas

El jugador nacido en Santiago del Estero ocupará un lugar en la primera línea junto al capitán Julián Montoya y Mayco Vivas, integrando una formación que combina experiencia y juventud para enfrentar a un rival siempre exigente como el seleccionado escocés.

La presencia de Delgado vuelve a poner al rugby santiagueño en la escena internacional, consolidando el crecimiento de jugadores de la provincia dentro de la estructura de Los Pumas.

Alemanno alcanzará una marca histórica

Uno de los grandes atractivos del encuentro será la presencia de Matías Alemanno, quien disputará su partido número 100 con la camiseta argentina.

El segunda línea cordobés se convertirá en apenas el quinto jugador en alcanzar el centenar de encuentros internacionales con Los Pumas, sumándose a una selecta lista integrada por Pablo Matera, Julián Montoya, Agustín Creevy y Nicolás Sánchez.

Además, otra de las novedades será la inclusión de Faustino Sánchez Valarolo, una de las figuras de Dogos XV en el Super Rugby Américas, quien tendrá una gran oportunidad como titular ante un seleccionado de primer nivel.

Escocia llega con una baja sensible

El conjunto europeo arribará a Córdoba con la ausencia de su máxima figura, Finn Russell, quien continúa recuperándose de una lesión muscular y fue preservado por el entrenador Gregor Townsend.

Pese a esta ausencia, Escocia contará con una base de jugadores experimentados y buscará revancha tras la derrota sufrida ante Argentina en noviembre pasado, cuando Los Pumas lograron una histórica remontada luego de estar 21 puntos abajo en el marcador.

La formación de Los Pumas

Los Pumas: Santiago Carreras; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Matías Alemanno y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán) y Mayco Vivas.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wegner, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Con la presencia del santiagueño Pedro Delgado, Los Pumas buscarán comenzar la temporada con una victoria ante un rival de jerarquía y dar el primer paso en un año cargado de desafíos internacionales.