Central Córdoba sumó rodaje ante Huracán y ganó uno de los amistosos en el Ducó

El Ferroviario afrontó una nueva jornada de preparación de cara al segundo semestre de la Liga Profesional. En el primer ensayo venció 3-0 al Globo y luego igualó 1-1 en el segundo partido.

Hoy 15:18

Central Córdoba continúa con su puesta a punto para el segundo semestre de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Este sábado, el equipo dirigido por Lucas Pusineri visitó a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde disputó dos amistosos de preparación.

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La jornada se dividió en dos encuentros, ambos jugados en dos tiempos de 35 minutos, con el objetivo de sumar rodaje futbolístico y evaluar variantes de cara al regreso de la competencia oficial.

En el primer amistoso, el Ferroviario mostró contundencia y se impuso por 3-0 ante el conjunto de Parque Patricios. Los goles fueron convertidos por Fernando Martínez, Michael Santos y Diego Barrera.

Para ese compromiso, Pusineri dispuso la siguiente formación: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Michael Santos y Exequiel Naya.

Por su parte, Huracán, dirigido por Diego Martínez, formó con Meza; Blondel, Nervo, Palazzo, Ibáñez; Raynelli, Waller, Peralta, Romero; Bisanz y Uribe.

En el segundo encuentro, Central Córdoba y Huracán igualaron 1-1. Alan Laprida marcó el tanto del conjunto santiagueño, mientras que Oscar Cortés convirtió para el local.

En ese ensayo, el Ferroviario salió a la cancha con Javier Vallejos; José Gómez, Juan Pablo Pignani, Yuri Casermeiro, Agustín Romero; Alan Laprida, Federico Rodríguez, Juan José Cardozo, Walter Reynoso; Lucas Varaldo y Martín Cuitiño.

El Globo, en tanto, presentó a Durán; Vera, Pereyra, Carrizo, Lescano; Ojeda, Mora, Kalinger, Martínez; Soto y Cortés.

De esta manera, Central Córdoba completó una nueva prueba de pretemporada, con un triunfo y un empate ante Huracán, y sigue avanzando en su preparación para afrontar la segunda parte del año.