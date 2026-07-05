LLA y el PRO vuelven a acercarse y no descartan una alianza en la Ciudad rumbo a 2027

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa de diálogo político. En la Casa Rosada buscan ampliar acuerdos para sostener las reformas y fortalecer el proyecto reeleccionista de Javier Milei.

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La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete marcó un cambio en la estrategia política del Gobierno nacional, que comenzó a dejar atrás la confrontación permanente con distintos sectores de la oposición para avanzar en una etapa de mayor negociación.

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En ese nuevo esquema, La Libertad Avanza busca recomponer vínculos con gobernadores dialoguistas y también abrió un canal de acercamiento con el PRO, especialmente de cara al escenario electoral de 2027 en la Ciudad de Buenos Aires.

La salida de Manuel Adorni y la llegada de Santilli a la coordinación política del Gobierno ayudaron a distender el clima con sectores que venían cuestionando el estilo de la Casa Rosada. El objetivo central, según admiten en el oficialismo, es construir acuerdos que permitan avanzar con reformas pendientes y garantizar mejores condiciones para la eventual reelección de Javier Milei.

Uno de los principales frentes de negociación pasa por el Congreso, donde el Gobierno pretende insistir con la reforma electoral y la eliminación de las PASO. Para eso, la Casa Rosada necesita ampliar su base de apoyo y recomponer la relación con mandatarios provinciales y bloques legislativos que podrían resultar claves.

La jura de Santilli en la Casa Rosada funcionó como una señal de ese giro político. Del acto participaron trece gobernadores de distintos espacios, en una postal que buscó mostrar una etapa de mayor apertura institucional. Desde entonces, el nuevo jefe de Gabinete inició una ronda de contactos con mandatarios provinciales para acercar posiciones.

Ese cambio también empezó a sentirse en el vínculo con el PRO porteño. En los últimos días, Jorge Macri participó de la jura de Santilli y volvió a mostrarse en actividades públicas junto al Presidente, en una imagen muy distinta a la de los primeros meses de gestión, cuando la relación con la Casa Rosada estuvo marcada por la distancia y los cruces.

En Balcarce 50 reconocen que ya no descartan explorar un entendimiento electoral en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito clave tanto para La Libertad Avanza como para el PRO. La posibilidad de una alianza aparece como una forma de evitar una nueva fragmentación del voto no peronista en el principal bastión opositor al kirchnerismo.

Dentro de La Libertad Avanza, sin embargo, conviven dos miradas. Un sector sostiene que el espacio está en condiciones de competir en soledad por el gobierno porteño, apoyado en encuestas que muestran un crecimiento libertario en el distrito. Pero otros dirigentes admiten que una lista compartida con el PRO podría aumentar las chances de retener ese electorado y ordenar la disputa.

Del lado del macrismo porteño, la lectura es más pragmática. Cerca de Jorge Macri consideran que un acuerdo con el oficialismo nacional podría ser el camino más competitivo rumbo a 2027, sobre todo después de experiencias electorales recientes en las que la división del espacio terminó debilitando al PRO.

El acercamiento también se explica por un cambio en el tono del jefe de Gobierno porteño. En los últimos meses, Jorge Macri endureció su discurso en temas como seguridad, orden público y reducción del gasto estatal, con posiciones más cercanas a la narrativa libertaria.

De todos modos, en ambos sectores aclaran que cualquier negociación todavía se encuentra en una etapa inicial. Uno de los factores que podría ser determinante es la evolución del vínculo entre Karina Milei y Mauricio Macri, una relación clave para cualquier acuerdo de fondo entre La Libertad Avanza y el PRO.

Mientras tanto, la Casa Rosada apuesta a bajar la tensión política y concentrarse en la construcción de consensos. La recomposición con los gobernadores, la búsqueda de apoyos parlamentarios y el eventual acuerdo en la Ciudad forman parte de una misma estrategia: ampliar la base de sustentación del oficialismo con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.