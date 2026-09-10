YPF consiguió US$1.200 millones y logró la tasa de financiamiento más baja de su historia

La petrolera volvió al mercado internacional de capitales con un bono a nueve años y recibió ofertas por US$2.200 millones. Parte de los fondos se utilizará para cancelar deuda con vencimientos entre 2027 y 2029 y el resto financiará el Plan 4x4.

10/09/2026

YPF volvió este miércoles al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda por US$1.200 millones, en una operación que se convirtió en la mayor colocación internacional realizada por una empresa argentina en los últimos 11 años.

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El bono tendrá vencimiento en junio de 2035, con un plazo de nueve años. La tasa de interés quedó fijada en 7,55%, mientras que la tasa efectiva alcanzó el 7,85%. Además, el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ubicó en 300 puntos básicos, el menor spread conseguido por YPF en su historia.

“Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”, afirmó el presidente de YPF, Horacio Marín, al destacar el resultado de la operación.

Una demanda que casi duplicó el monto colocado

El interés de los inversores superó ampliamente la cantidad de dinero que la petrolera había previsto captar. La emisión recibió ofertas por US$2.200 millones, prácticamente el doble de los US$1.200 millones que finalmente fueron colocados.

La operación se concretó luego de que ejecutivos de YPF mantuvieran durante dos días reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York, en el marco de la presentación de la compañía y de sus perspectivas de crecimiento.

La fuerte demanda permitió completar la colocación sin necesidad de ampliar el monto originalmente previsto y mostró, al mismo tiempo, una mayor disposición de los inversores a financiar a la petrolera argentina a largo plazo.

Para qué utilizará YPF los fondos

Según informó la compañía, una parte de los recursos obtenidos será destinada a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos entre 2027 y 2029.

El resto de los fondos será utilizado para financiar el Plan 4x4, la estrategia de crecimiento de YPF.

La operación también le permitirá a la petrolera extender el perfil de vencimientos de su deuda, al reemplazar compromisos que se acercaban en los próximos años por un bono que recién deberá ser cancelado en 2035.

De esta manera, YPF busca reducir la concentración de vencimientos en el corto y mediano plazo y contar con un horizonte financiero más extenso para administrar sus obligaciones y sostener las inversiones previstas.

El menor diferencial de tasa de su historia

Uno de los aspectos destacados de la operación fue el spread de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, una referencia utilizada para medir el costo adicional que debe afrontar un emisor respecto de una inversión considerada de menor riesgo.

El resultado representa una mejora respecto del antecedente de diciembre de 2017, cuando YPF había conseguido una emisión con un diferencial de 375 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La reducción a 300 puntos básicos significa que, en esta oportunidad, los inversores exigieron una prima menor para prestar dinero a la petrolera, lo que supone una mejora en sus condiciones de acceso al financiamiento internacional.

Quiénes participaron de la colocación

En el mercado internacional, la operación estuvo a cargo de BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz.

En el mercado local participaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.

La emisión representa así un nuevo acceso de YPF al financiamiento externo y se produce en un contexto en el que la compañía busca ampliar sus inversiones y, al mismo tiempo, mejorar la estructura y el calendario de vencimientos de su deuda.